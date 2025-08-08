La foto en puntas de pie de Milei que hace delirar a las redes

Con una pancarta con las palabras “Kirchnerismo nunca más”, se lanzó la campaña libertaria en la provincia de Buenos Aires. En Villa Celina, partido de La Matanza, los principales candidatos de La Libertad Avanza para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre estuvieron presentes junto al presidente Javier Milei. Los dirigentes se sacaron una fotografía grupal, sosteniendo el controversial cartel que hace alusión directa al informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que documentó los crímenes de la última dictadura militar (1976-1983).

En el retrato, junto al presidente, aparecen la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los presidentes bonaerenses de La Libertad Avanza y el PRO, Sebastián Pareja y Cristian Ritondo. Así como el próximo candidato a diputado nacional, José Luis Espert y la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. También se sumaron a la postal las ocho cabezas de lista de secciones electorales, Diego Valenzuela (Primera), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (Octava).

Si bien el hecho de observar a referentes puros del PRO, como Ritondo y Montenegro, con el buzo libertario llamó la atención, otro detalle fue tendencia en redes sociales. La curiosa pose utilizada por Javier Milei en la foto conjunta no paso desapercibido en el mundo internauta. El economista para igualar la estatura del resto de los presentes debió recurrir a posar en puntas de pie ante la cámara. Las redes se llenaron de burlas al respecto.

Según distintas encuestas, La Libertad Avanza estaría 10 puntos por debajo de la coalición electoral que engloba al kirchnerismo peronista en la medición total provincial. Por ese motivo, trascendió que el asesor Santiago Caputo se encuentra diseñando una campaña que sea resonante en todo lo vinculado a lo comunicacional apuntando a la gestión de Axel Kicillof como blanco del eslogan libertario. El mismo Milei, un acto en la Fundación Faro, afirmó que el resultado de las elecciones podría significar “el fin del kirchnerismo”.

por R.N.