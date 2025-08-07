Conangate: Diana Mondino admitió que Milei recibe consejos de sus perros

Esta revista viene investigando hace tiempo la relación que Javier Milei tiene con el mundo de lo sobrenatural. Lo adelantó antes de que fuera Presidente: el libertario cree tener una conexión única con "el Uno", como llama a Dios, que le encomendó "la misión" de meterse en política. Esa comunicación, reveló este medio, se dio gracias a la conexión entre ambos que hizo Conan, su fallecido perro. A todo esto abonó Diana Mondino, en una entrevista que se publicó hoy con Al Jazeera.

Ahí el periodista que la reporteó, el británico Mehdi Hasan, se tomó muy en serio el vínculo sobrenatural del Presidente argentino con sus perros. "Hay una biografía sobre Milei llamada 'el Loco', donde se cuenta que Milei cree que Conan, ya muerto, le dijo via telepática que Dios quería que fuera el Presiddente de Argentina", arrancó Hasan. "¿Podés nombrar algún líder mundial que consulte a sus perros?", le preguntó. "Tal vez tienen un gato", contestó Mondino. Pero el periodista retrucó:" Hablemos en serio, Carlos Rodríguez fue un asesor de la campaña de Milei, el dijo que el desbalance mental de Milei se volvió mucho mas evidente con insultos, gestos faciales bizarros, despidos arbitrarios, peleas innecesarias, un ejercito de trolls, perros en el cielo, esto te suena como un líder estable mentalmente?". "Tengo que admitir que Carlos siempre tiene razón", se sinceró Mondino. El Conangate una vez más volvió a la agenda.