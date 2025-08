En la mira: una ex asesora de Gerardo Milman e influencer contó su versión

“Me están matando en Twitter. Me veo obligada a responder”, declaró Daniela Batlle Casas en su canal de TikTok con más de 170 mil seguidores y cientos de miles de “me gusta” en la red social china. Presentándose como abogada, la influencer santafesina narró su labor como asesora en el Congreso del diputado Gerardo Milman por “solo ocho meses”. “Yo solo trabajaba para progresar como cualquier persona”, insistió.

En medio de la causa por el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner, por redes sociales, Batlle Casas se desvinculó de lo ocurrido y de las sospechas que existen sobre el legislador en el atentado. “Estuve en 2022, solo ocho meses y renuncié. Yo misma en octubre de 2022. Antes de todos los escándalos de cuáles se le acusa a algunas personas con Milman, que es el atentado a Cristina. Del cual yo no fui parte, no tengo idea de nada y no estuve ahí. Yo había renunciado”, aclaró la influencer.



Sin embargo, la misma línea temporal dejó expuesta en una contradicción a la tiktoker. El atentado contra la exvicepresidenta fue el 1 de septiembre, un mes antes de la fecha que Battle Casas mencionó como momento de su renuncia. La contradicción generó críticas inmediatas en redes y renovó el interés sobre su rol en la estructura política del legislador de Juntos por el Cambio.

Precandidata a concejal por la ciudad de Santa Fe en 2021, por la agrupación llamada “Santa Fe en Red” a la abogada-influencer se le cuestiona sus vínculos previos con el ámbito político, que van más allá de una simple contratación administrativa. Pero, en la actualidad, sus videos suelen girar en torno a un estilo de vida: viajes por Europa, restaurantes exclusivos y consejos de belleza, habitualmente viral por los regalos que recibe de su novio apodado “Gerson”. Un cambio de 180 grados.

Egresada en Derecho de la Universidad Nacional del Litoral y exjugadora de hockey en el Club Náutico El Quilla, tuvo sus momentos mediáticos tras ganar un millón de pesos en el programa de televisión “Los 8 escalones del millón”, conducido por Guido Kaczka, luego de responder un aproximado muy cercano a la cantidad de localidades para personas sentadas que tiene la sala principal del Teatro Colón.

Hace semanas, la Justicia accedió al teléfono del diputado Gerardo Milman en la causa que investiga si hubo autores intelectuales en el atentado a Cristina Kirchner. El móvil del parlamentario había sido secuestrado a fines de 2023 y tras un fallo dividido de la Cámara Federal nunca se pudo acceder a su contenido porque el diputado se negaba a aportar la clave. Recién a fines de mayo, luego de algunos movimientos en la causa, Milman hizo una declaración espontánea ante la jueza Capuchetti y aportó la contraseña.