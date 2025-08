La "nueva liga" del Chiqui Tapia: reuniones con gobernadores

No tiene una agenda fija ni sesgo ideológico a la hora de la invitación. En el último mes, Claudio “Chiqui” Tapia inició una ronda de reuniones con gobernadores de distintos colores políticos, cada uno por un tema particular: de todos se lleva una foto y el compromiso de trabajar juntos algún asunto.

“Conmigo no habló de la posibilidad de ser candidato”, dice uno de los mandatarios que lo visitó en el predio de AFA, en Ezeiza. ¿Y entonces, qué busca con estos encuentros? “Tener espalda para que no lo pasen por encima”, responde. Ante una nueva embestida del Gobierno Nacional, a través del aumento de las alícuotas a los clubes, Tapia responde blindándose detrás de los gobernadores.

Los encuentros de Tapia.

El 11 de julio, “Chiqui” fue hasta la gobernación bonaerense para reunirse con Axel Kicillof. Firmaron un acuerdo para que el Estadio Único de La Plata sea la sede de la Selección Nacional. El 22, Tapia le abrió las puertas de AFA al intendente peronista de Río Gallegos, Pablo Grasso, por un homenaje que le hicieron: le pusieron su nombre a una calle de la capital santacruceña.

Pero no todo es PJ. De hecho el abanico de invitados políticos es amplio. El mismo 22, “Chiqui” recibió al gobernador PRO de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, para “analizar proyectos deportivos”. Y el día posterior, estuvo con el mandatario radical de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, por los Juegos Odesur que se van a desarrollar en esa provincia. Los dos se llevaron el mismo souvenir: una camiseta de la Selección con el nombre del político y el número de Messi: el 10. Todo está pensado en detalle.

La búsqueda de ganar músculo político se da en medio de una nueva avanzada de Javier Milei: ahora, con un decreto que aumenta las alícuotas que pagan los clubes del 7.5% al 13.06%, más una alícuota transitoria del 5.56% por un año. La pelea de fondo está en la intención del Gobierno de convertir a los clubes en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y la resistencia de Tapia: “Nos presionan por eso”, analizan en la Asociación del Fútbol Argentino.

Un solo punto de contacto hay entre esta dirigencia de AFA y el gobierno liberal. Y no es menor. Los organizadores de la liga de fútbol obligan a los clubes a contratar a una empresa de seguridad. No importa si los dirigentes consiguen un mejor precio en sus provincias, les avisan que, si no quieren problemas, los encargados de la custodia privada adentro de la cancha deben ser los de Tech Security SRL, la compañía de la familia Menem.

Mientras se desarrolla la batalla, Tapia se blinda: seduce a gobernadores, firma convenios y se saca fotos que publica en Instagram. Es una forma de mostrarle a Milei que no está solo.