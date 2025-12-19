Quiénes son los gobernadores con mejor y peor imagen

El envión que tomó Javier Milei en la opinión pública tras el contundente triunfo en las elecciones legislativas de octubre también comenzó a reflejarse en el mapa de los gobernadores. Así lo revela el último ranking de mandatarios provinciales elaborado por CB Consultora Opinión Pública, que volvió a ubicar en lo más alto a un peronista bien considerado por el Gobierno nacional: el tucumano Osvaldo Jaldo.

El estudio corresponde a la medición de este mes y forma parte de una serie que la consultora que dirige el analista Cristian Buttié publica de manera ininterrumpida desde mayo de 2020. En los comicios nacionales de este año, CB Consultora se destacó además por haber sido la encuestadora con mejores pronósticos electorales.

El relevamiento confirma una tendencia general: con algunas excepciones, los gobernadores con vínculos más cercanos al presidente Milei aparecen mejor posicionados que aquellos identificados como opositores duros. En ese grupo relegado figuran nombres de peso como Axel Kicillof, en la provincia de Buenos Aires, y Ricardo Quintela, en La Rioja.

Como suele ocurrir en este tipo de estudios, la imagen de los mandatarios provinciales tiende a ser más favorable dentro de sus propios distritos que la de los dirigentes nacionales. En el ranking de diciembre, de hecho, solo tres de los 24 gobernadores registraron más imagen negativa que positiva.

La encuesta se realizó entre el 10 y el 14 del mes, con muestras que oscilaron entre 635 y 924 casos por provincia y un margen de error estimado de entre +/- 3% y 4%.

Los mejor y peor ubicados

Según el informe, los tres gobernadores mejor valorados por sus co-provincianos en diciembre son Osvaldo Jaldo (Tucumán), quien encabeza el ranking con un 60,3% de imagen positiva; Claudio Poggi (San Luis), con un 58,6%; y Marcelo Orrego (San Juan), que completa el podio con un 56,9% de aprobación.

En el otro extremo de la tabla aparecen los gobernadores con peores niveles de imagen positiva. El último lugar lo ocupa Alberto Weretilneck (Río Negro), con un 46,1%; seguido por Ricardo Quintela (La Rioja), con 46,8%; y Axel Kicillof (Buenos Aires), con un 47,2% de aprobación.

El informe también mide la evolución respecto de la medición anterior. El gobernador que más creció en imagen positiva fue Weretilneck, con una suba de 2,8 puntos porcentuales, mientras que la mayor caída correspondió a Gildo Insfrán (Formosa), quien registró un descenso de 3,6 puntos en su nivel de aprobación.

Ranking federal de intendentes

El estudio de CB Consultora incluyó además un ranking federal de intendentes, con un jefe comunal por provincia, en muchos casos correspondiente a la capital local. En este caso, las encuestas se realizaron entre 356 y 479 casos por municipio, con entrevistas también entre el 10 y el 14 del mes y un margen de error de entre +/- 4% y 5%.

Entre los intendentes mejor valorados se destacan Gustavo Sastre (Puerto Madryn), que lidera el ranking con un 60,2% de imagen positiva; Jorge Jofré (Formosa Capital), con un 59,7%; y Leonardo Stelatto (Posadas), con un 59,3%.

En el fondo de la tabla aparecen Walter Cortés (Bariloche), con un 35,1% de imagen positiva; Julio Alak (La Plata), con un 36,4%; y Armando Molina (La Rioja Capital), con un 36,5%.

En cuanto a las variaciones mensuales, el intendente que más creció fue Walter Vuoto (Ushuaia), con una suba de 3,2 puntos porcentuales, mientras que la mayor caída correspondió a Roy Nikisch (Resistencia), con un descenso de 3,6 puntos en su nivel de aprobación.