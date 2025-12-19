Las críticas de los trolls libertarios a Dante Gebel tras ser tapa de NOTICIAS

Dante Gebel fue el protagonista de la última edición de NOTICIAS. Y esa tapa corrió como pólvora en el círculo rojo, y también en las redes. Desde entonces, los rumores y las especulaciones sobre la más que probable candidatura del pastor evangélico crecieron a más no poder. Incluso ya le llegaron los primeros ataques del Gobierno, mientras que Santiago Caputo mandó a tantear el terreno. Parece que la religión llegó para quedarse a la política argentina.

Gebel se fue del país al día siguiente de que hiciera su último show en el Gran Rex, el jueves 11. Antes de volverse a Estados Unidos, donde vive hace 17 años, hizo ruido en el ambiente político. Por un lado, la consultora CB Opinión Pública fue la primera en medir al hombre de Dios en cuanto a intención de voto. Le dio 1,8%, un número que es bajo o no según cómo se lo mire: más de un outsider querría tener esas métricas apenas unos días luego de lanzar su precandidatura.

Sin embargo, lo que más aparecieron fueron las especulaciones. Por un lado, Daniel "el Gordo Dan" Parisini salió a cruzar a Gebel con todo en las redes, ataque que replicaron varios de los tuiteros oficialistas de primera línea. Es una jugada que muchos miraron con cautela: la idea de insultar a alguien para en verdad instalarlo en la conversación pública es parte del manual básico de acción de Santiago Caputo y los suyos. De hecho, el asesor estrella ya envió a uno de sus soldados a seguir al pastor. Son varios en la política los que creen que, en verdad, el Gobierno quiere fabricar a su propia oposición.

Por ahora son rumores, como los que sostienen exactamente lo contrario: en las redes ya hay memes que muestran a Gebel con la cara de Sergio Massa, como si todo fuera otra invención más del tigrense. Milei lo fue en el pasado y el experimento se salió de control.

Mientras, el pastor sigue engrosando sus filas. Entre los que empezaron a apoyar en público su candidatura están el dirigente liberal Yamil Santoro y un ex futbolista de San Lorenzo y Boca, Walter Erviti, y hasta el ex diputado libertario Carlos D'Alessandro mostró alguna simpatía. El día del último show en el Gran Rex se hicieron presentes el intendente peronista de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, y el ex intendente de San Isidro, Gustavo Posse. De cualquier manera, la elección presidencial del 2027 todavía está lejos, y Gebel no tiene planeado retornar a Argentina en el corto plazo. Pero a esta historia todavía le faltan capítulos.