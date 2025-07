Daños colaterales: las víctimas del Wandagate

Wanda Nara, Mauro Icardi, Eugenia “China” Suárez y Benjamín Vicuña son los cuatro famosos del gran escándalo mediático y familiar de los últimos días, que promete continuar por un buen tiempo. Un caso inusual si se tiene en cuenta que cada una de las celebridades mencionadas conforma una familia ensamblada y que, ante cualquier decisión, declaración o acción de alguna de las partes, inevitablemente se afecta al resto. Y en este caso, los principales perjudicados son los hijos.

Hace poco más de una semana, el primer puntapié se produjo cuando Icardi llegó al Chateau Libertador en el que vive Nara para llevarse una semana a sus hijas. Como en otras oportunidades, todo derivó en un escándalo televisado que esta vez duró ocho horas, hasta el momento en que intervino la policía y las menores volvieron con su padre. En el medio, debieron intervenir comisarios de violencia familiar y una trabajadora social, quienes solicitaron un análisis médico de las niñas y de la madre.



“Ella dice que quiere entregarlas, pero bajo sus condiciones. Cuando las nenas se van, Wanda rompe en llanto. Entonces, a las chicas les da culpa ver a su madre quebrada y no se quieren ir. Hay toda una situación de manipulación”, opinó Yanina Latorre en el ciclo "Sálvese quien pueda” de América TV.

“Pasaron ocho horas y esto parece una toma de rehenes. Son Wanda y Mauro y tienen a toda la Justicia nacional parada. A otras personas no les pasa”, lanzó la periodista de espectáculos y concluyó: “Ellas ponen como condición que todo sea sin la China, pero cuando vos le decís eso a Mauro, él se calienta. Aparte, lo están boludeando. Ya van seis meses en los que no ve a las nenas y estamos con la trabajadora social, el SAME, la policía, los abogados”.

Finalmente, en el marco del proceso de revinculación autorizado por la Justicia, el jugador del Galatasaray y sus hijas pudieron compartir paseos y juegos. Incluso hubo momentos compartidos con la actual novia de Icardi, como ocurrió en el restaurante Gardiner de la costanera.

Pero, después de esa postal, en la que las menores fueron centro de las miradas, este lunes 7 se conocieron nuevos detalles sobre la disputa entre la conductora de “Bake Off” y el futbolista. El conflicto se da por el “centro de vida” de las menores, un concepto clave en la batalla legal que enfrenta a la ex pareja, y en el que se plantea que la restitución de las niñas a su supuesto hábitat se encontraría en Estambul, según los abogados del deportista.

Esta postura estaría basada en un informe del Ministerio Público Fiscal fechado en diciembre, donde se habría consignado que las nenas habían fijado su residencia en Turquía junto a su padre. Hasta el momento solamente se acordó el inicio de videollamadas entre Icardi y sus hijas con cierta frecuencia. Recién para el 14 de julio se determinaría dónde deberán residir las menores.



El otro cincuenta por ciento de este escándalo lo proporciona la familia conformada por la “China" Suárez, su ex pareja Benjamín Vicuña y las hijas de ambos que tienen en común. Icardi tuvo que volver a Turquía para los entrenamientos en el club y la actriz lo acompañó. La idea original era que sus hijos viajaran con ella, aunque los planes se complicaron a último momento ya que los adultos estaban lejos de ese acuerdo.

A horas del vuelo programado, Vicuña revocó el permiso de viaje para que los menores pudieran salir del país. “Parece que fuera algo grave, pero tiene que ver con el orden de mis hijos”, declaró el actor ante la cámara del ciclo “Intrusos”, y ante la insistencia de los cronistas continuó: “Mis hijos van de vacaciones conmigo, luego con su mamá. Esto es un tema de dinámica familiar. Hubo un tema de logística, que tiene que ver con ponerse de acuerdo”.



Quien fuera marido de la modelo Carolina “Pampita” Ardohain cerró: “Mis hijos viven acá y yo vivo acá por ellos. No me gusta dar explicaciones y lo hago hace seis meses a la salida del teatro, en los estrenos, en el cine. Pero por mis hijos tengo que hablar y actuar. Ojalá que podamos sacar esto y que hablen de otra cosa, de la fantasía, los personajes. Mis hijos no son parte del espectáculo”, finalizó el actor. Y lo siguió Nicolás Cabré, impidiendo que su hija viajara rumbo a Europa, por lo que la pareja Icardi-Suárez se vio obligada a partir sin los niños.

Minutos antes de los dichos de Vicuña, la “China” Suárez subió una escandalosa publicación a sus redes sociales en la que disparaba contra su expareja. “El papá del año”, tituló su posteo. “El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré Covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba ‘de gira’”, comenzó el mensaje de la actriz, y continuaba: "El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza. El hombre que me hizo conocer la medicación psiquiátrica, porque era eso o morir de tristeza y ansiedad. El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram, pero se lo pasa encerrado en el baño con sus adicciones”.

En un escandaloso ida y vuelta, protagonizado por cuatro de las más reconocidas celebridades del país, el daño reconocible de estas disputas se encuentran en el ámbito familiar, específicamente en los menores, las verdaderas víctimas.

Un daño colateral provocado por la falta de inteligencia emocional y el resentimiento.