Gran Hermano 2025: las no hegemónicas

No son jóvenes, no tienen cuerpos esculturales ni tampoco la belleza a los que los estándares hegemónicos de la televisión suelen estar acostumbrados. Una vez más, la famosa casa encontró la vuelta para sumar el interés de la audiencia, dando a conocer a dos participantes que establecen el eje disruptivo en el ciclo de "Gran Hermano" 2025: Sandra Priore y Selva Pérez.

Al comienzo de su duodécima temporada, iniciándose el lunes 2 de diciembre, el programa conducido por Santiago del Moro recibió a una veintena de participantes elegidos para convivir en el estudio amueblado durante los meses siguientes. Fue en ese mes que Sandra Priore se hizo presente ante cámaras y se estableció como una figura distinta de lo que se ha visto anteriormente. “Yo no entro a la casa para levantarme a nadie, no es mi objetivo. Pero tampoco sé lo que puede pasar”, declaró la platense en la previa a su ingreso al piso y, sin tapujos, continuó: “El bullying es una de las cosas me saca totalmente, no lo soporto. Tengo un cohete en el orto, literal. Me las mando porque a veces no pienso lo que voy a decir”.



Pescadora de oficio con tatuajes visibles y directa en la confrontación, la mujer de 50 años prometía seguir los pasos de personalidades rupturistas que albergó la residencia en emisiones pasadas y que han posicionado en las más altas mediciones al ciclo. Walter “Alfa” Santiago y Juliana “Furia” Scaglione fueron los personajes mediáticos que en las dos últimas temporadas obtuvieron el fervor del público en GH. Para muchos, ese es el sendero que Priore debería transitar para llegar a la final, pero no estaría sola.

Oriunda de Uruguay, Selva Pérez ingresó en febrero a la casa junto a un contingente de ocho nuevos jugadores. La comediante uruguaya de 51 años tuvo una trayectoria en redes sociales con un personaje en el que “halagaba” a su marido constantemente en su canal de TikTok, creando a la autodenominada “influencer de las amas de casas desesperadas”. “¡Soy un fuego! La medialuna que querés mojar en el café con leche”, lanzó en su presentación.



En ese momento, la actriz sumaba más de 660 mil seguidores en la red social china. En Instagram, su popularidad se disparó aún más desde su ingreso a GH, pasando a casi 300 mil seguidores en cuestión de horas. Actualmente, casi estaría llegando a los 500 mil followers. Dueña de un excéntrico desparpajo y una personalidad que no deja indiferente a nadie, la concursante no dudó en incomodar a los otros participantes del juego desde su ingreso.

¿Quién gana? Probablemente, estas dos señoras consideradas “mayores” sean las personalidades rupturistas y transgresoras de esta temporada, rodeadas de compañeros de piso con cuerpos delgados y atractivos, estilo fitness. ¿Pero alcanza para ser el último en cerrar la puerta de la casa? Según la trayectoria del programa, desde los tiempos de Gastón Trezeguet y Tamara Paganini, en los inicios del 2000, hasta las polémicas de "Alfa" y las provocaciones de "Furia", en los últimos años, la respuesta es no.

En las rondas finales, casi siguiendo una tradición, la audiencia nunca se inclinó en favor de los personajes más polemicos. En su primera temporada Trezeguet reveló su homosexualidad y sus adicciones en sus conversaciones grabadas en vivo, mientras que Paganini era percibida como la encarnación de la liberación sexual femenina. Finalmente, el ganador de ese debut en la TV argentina fue Marcelo Corazza, quedando los otros dos en tercer y segundo lugar, respectivamente. Los siguientes años, los resultados seguirían esa misma línea.

Otra estadística a tener en cuenta es que solo en dos oportunidades obtuvieron la victoria las participantes mujeres. Marcelo Corazza, Roberto Parra, Esteban Morais, Cristian Urrizaga, Rodrigo Fernández Rumi, Francisco Delgado, Luis Fabián Galesio, Marcos Ginocchio y Bautista Mascia fueron los consagrados del ciclo, mientras que Viviana Colmenero, en 2003, y Marianela Mirra, en 2007, fueron las únicas damas en triunfar en el cierre. Una probabilidad que puede llegar a vislumbrarse como condicionante en el gusto de la audiencia y a tener en cuenta en las definiciones de este año.

Existe un claro ganador de cualquier modo. El lunes 21 de abril, el contenido volvió a destacarse como el programa más visto en la televisión argentina, según los números revelados por Telefe. La primera parte de la gala alcanzó un promedio de 17.5 puntos, consolidándose como el líder absoluto del día. Ante un comienzo de temporada que no llegó a cumplir con los promedios anteriores, el reality, creado hace más de dos décadas por Endemol, busca generar expectativas de la mano de figuras novedosas. En la ruleta de la pantalla chica, la casa siempre gana.

Furia:otra vuelta

"Furia" Scaglione tuvo un breve paso en esta temporada de "Gran Hermano" a través del Golden Ticket, elegido por el público. Su estadía en la casa fue mucho más breve de lo esperado y a los 16 días de haber ingresado, la doble de riesgo utilizó la “puerta giratoria” para abandonar la competencia sin salir por la pasarela principal.

Más allá de lo anecdótico de su vuelta al reality, quizá su experiencia streaming junto con Alex Cannigia haya sido su pasaje más elocuente post GH. En julio de 2024, el “Emperador” debutó con su ciclo llamado "Toda" en la plataforma Carajo, fundada por Augusto Marini y Daniel “el Gordo Dan” Parisini. Allí se sumó Scaglione, quien pasó de estar como invitada a ser parte del equipo. Pero, a mediados de septiembre, la dupla dijo adiós y anunció el final del programa.