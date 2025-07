Leila Gianni se burló de las “lindas gomas” que usan en La Matanza

Leila Gianni, abogada, exfuncionaria del Ministerio de Capital Humano y flamante candidata a concejal por La Libertad Avanza en La Matanza, volvió a sacudir las redes con un posteo donde mezcla ironía, denuncia barrial y picardía. En su cuenta de X, publicó un video de una calle matancera improvisadamente delimitada con cubiertas usadas (gomas) como cordón, y lo acompañó con una frase que no pasó desapercibida: “¡Qué lindas gomas!!”

El mensaje es en realidad un doble guiño: a la precariedad en la gestión urbana del intendente Fernando Espinoza —“Fernandito”, como lo llama ella—, y también a su busto prominente, distintivo físico del que la libertaria no se avergüenza, sino que utiliza como recurso comunicacional con notable desparpajo. Donde otros se ofenderían por un comentario machista, Gianni lo transforma en autodefinición de campaña.

“Fernandito, te pasás con la decoración que nos das a los vecinos matanceros. Me pregunto si te inspiraste en Puerto Madero…”, ironizó, en un contraste tan absurdo como efectivo. Las gomas tiradas en la tierra matancera, lejos del glam de las calles porteñas de Puerto Madero, son una postal tan real como simbólica del conurbano en época electoral.

En la tierra donde “nunca pasa nada pero todo está por explotar”, la candidata libertaria no deja títere con cabeza. Ni siquiera al propio Espinoza, que en un gesto de esas rarezas argentinas se postula ahora como concejal testimonial por Fuerza Patria, el nuevo sello peronista que une al kicillofismo, La Cámpora y el massismo. “Al menos vení y terminá el trabajo. No tapes la basura con tierra, no nos tomes por tontos.” Así le habla Gianni al jefe comunal con mezcla de tono indignado y tuteo sarcástico.

La Matanza, el municipio más populoso de la provincia, es también uno de los bastiones históricos del peronismo. El “te queda poco…” con el que cierra Gianni su posteo, el “VLLC!” con el que firma (acrónimo de “Viva la libertad, carajo”) condensa todo: provocación, consigna de época y grito de guerra tuitero. Mientras el oficialismo bonaerense intenta contener internas entre cristinistas, massistas e intendentes kicillofistas, los opositores como Gianni pisan fuerte. O al menos hacen ruido.

por R.N.