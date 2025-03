Segunda temporada de "Adolescencia": el fenómeno en Netflix le abrió la puerta

Adolescencia, el drama británico de cuatro episodios rodado en un plano secuencia por capítulo, se convirtió en un fenómeno global. La miniserie narra la historia de una familia británica cuya vida se desmorona cuando su hijo de 13 años, hasta entonces aparentemente normal, es arrestado por el asesinato de una compañera de clase.

El contenido que hizo su debut en Netflix el 14 de marzo, fue coproducida por Matriarch, la productora del actor Stephen Graham y Hannah Walters, escrita por Jack Thorne y dirigida por Philip Barantini. Lo que comienza como un drama doméstico de la familia Miller, pronto se transforma en un retrato feroz sobre las nuevas violencias juveniles, el impacto de la subcultura incel, el desconcierto parental y los vacíos del sistema.

El formato no es menos audaz que su contenido: cada episodio fue rodado en una sola toma, una proeza técnica cinematográfica que potencia la intensidad emocional de cada escena y nos remite a clásicos del cine de todos los tiempos como "Birdman", el "Arca Rusa" y "La soga". Por otro lado, no es una serie policial al uso: la pregunta no es ¿quién?, sino ¿por qué? El cuadro pone en foco sostenido en el derrumbe de lo cotidiano y en la complejidad de la adolescencia.

El impacto fulminante de la serie fue solo cuestión de días, Adolescencia escaló al número uno en el ranking de Netflix en más de 80 países, incluidos India, Australia y Arabia Saudita. En Reino Unido rompió récords históricos: fue la primera serie de una plataforma en liderar el rating semanal de toda la televisión. En apenas cuatro días sumó 24,3 millones de visualizaciones, y en dos semanas alcanzó los 66,3 millones, convirtiéndose en la miniserie limitada más vista en la historia de Netflix.



“Muchos jóvenes nos escribieron agradeciendo que, gracias a la serie, pudieron hablar con sus padres sobre algo que les dolía”, contó Walters. Los productores recibieron mensajes de todo el mundo. Padres que temen por sus hijos, docentes que piden usar la serie en escuelas y, sobre todo, adolescentes que encontraron en Adolescencia un canal para hablar con sus familias de temas que no sabían cómo abordar.

En ese contexto, comenzaron las especulaciones: ¿habrá una segunda temporada? Aunque Adolescencia fue concebida como una miniserie cerrada, ni Graham ni Walters descartan continuar. “Posiblemente… veamos cómo siguen los números”, deslizó el actor de “Snatch, cerdos y diamantes” y “Rocketman” entre risas, sabiendo que las cifras ya son astronómicas. Walters, advirtió a los medios que repetir un impacto semejante “es difícil”, pero reconoce que hay “mucho margen para explorar nuevas historias humanas”. Lo que sí negó es una precuela: “Eso seguro no va a pasar”.



Netflix aún no confirmó una nueva entrega, pero todas las señales apuntan a que las conversaciones están en marcha. Walters, además, dejó abierta la posibilidad de avanzar hacia una alianza formal con la plataforma. “Cuando quieran tener esa conversación, mi puerta está abierta”, aseguró la jefa de Matriarch, consolidándose como una de las productoras más activas del Reino Unido.

“Queremos que nuestro modelo sea un ejemplo real de diversidad e inclusión”, explicó Walters. Fundada poco antes de la pandemia, Matriarch ya suma títulos como "Boiling Point","A Thousand Blows" y ahora Adolescencia. El foco de sus contenidos combina alto nivel técnico con historias de fuerte carga emocional y un compromiso con la inclusión detrás de cámara: en todas sus producciones implementaron esquemas de formación para jóvenes y adultos sin experiencia previa en el sector audiovisual.



El equipo detrás de Adolescencia se completa con nombres clave como el director de fotografía Matthew Lewis, la productora Jo Johnson y la asistente de dirección Sarah Lucas. A ellos se suma un elenco afilado donde se destacan Erin Doherty como la psicóloga, Ashley Walters como el detective del caso y Owen Cooper, el adolescente protagonista que encarna a Jamie Miller, en su primer papel actoral.

Incluso Walters, que no pensaba actuar en esta serie, terminó aceptando un papel menor como la docente que interpela a la mejor amiga de la víctima, a pedido del guionista Jack Thorne. “Tuve que dejar otro trabajo para hacerlo”, contó. Pero, a juzgar por la repercusión, valió la pena. Con una audiencia global, un mensaje urgente y una fórmula narrativa única, Adolescencia se transformó en una conversación abierta sobre el mundo que habitamos y las grietas que atraviesan a las nuevas generaciones