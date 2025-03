Riña de Santoros: Yamil (y Leandro) versus Leandro

Yamil Santoro pasó la tarde del miércoles 26 contestando la impugnación que el peronismo hizo sobre el logo que presentó para las elecciones de medio término en la Ciudad. En el partido que llevará a Leandro Santoro como candidato entendieron que lo del diputado liberal es una avivada: que le copió el tradicional logotipo de Unión por la Patria (una escarapela celeste con la sigla UP en el centro) para confundir al electorado con el símbolo más su apellido y arrastrar votos hacia su lista. Ahora la Justicia le exige que lo rediseñe.

Sin embargo, la movida más osada llegaría sobre el final de la semana: Yamil anunció que quien va a liderar la lista es su hermano, Leandro. La confusión es total. La disputa Leandro Santoro vs. Leandro Santoro está en marcha.

La contienda de los Santoro.

Ocupado en una campaña que lo tiene como uno de los favoritos, al menos en la línea de largada, Leandro Santoro trata de no enredarse en la polémica: “Eso lo maneja directamente el PJ. Yo no le doy importancia”, le dice a NOTICIAS.

Pero en el peronismo no lo tomaron como un tema menor. Entendieron que con esa jugada, Yamil podría llevarse votos que van a necesitar: el joven diputado de la Ciudad inscribió una alianza que se llama Unión Porteña Liberal, pero en el logo sólo aparece la sigla UP y los mismos colores que usó durante muchas elecciones el peronismo: celeste, blanco y amarillo.

“Negamos que exista cualquier intento de replicar, reproducir o confundir el logotipo utilizado por la ya disuelta alianza Unión por la Patria en las elecciones del año 2023”, dice la respuesta presentada en la Justicia por Yamil al cierre de esta edición. “La idea se me ocurrió a mí. Es una genialidad creativa”, le cuenta a NOTICIAS el dirigente liberal. Y protesta: “Ellos no lo están usando. No tienen derecho a plantearme esta impugnación. No pueden apropiarse de la escarapela”. El Tribunal Electoral porteño le dio un duro revés. Argumentó que esa imagen podría llevar a "equivocos" y ahora tendrá que inscribir otro logo.

El analista financiero Carlos Maslatón se animó a ponerle cifras a la jugada de Yamil Santoro: si su estrategia prosperaba, “podría haber captado al menos 15.000 votos por efecto de esta 'alienación' del electorado”, se aventuraba. Ahora la movida viene por parte de la confusión de nombres: puso primero en la lista a su hermano Leandro, aunque hace años vive en Europa.

A pesar del freno judicial, Yamil no considera un fracaso la estrategia. Su jugada le permitió hacerse un lugar en una dura campaña que terminará en las urnas el 18 de mayo. Le dio visibilidad. Mejor parado, Leandro es prudente: “Es una elección que se va a definir sobre el final. Muy disputada. Cero exitismo”, dice.