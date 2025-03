Re-cancelado: Ari Paluch protagonista de una frase que lo devolverá al freezer

“¿Tan fácil es conseguir burundanga?”, preguntó Ari Paluch a Beto Casella en el pase entre los dos ciclos radiales de la Rock & Pop. El conductor continuó: “¿Cómo se llama tu locutora? Es linda. Podemos arreglar. Vamos y vamos. Una mañana le ponemos burundanga en un vaso con agua”.

Inmediatamente, Maite Paluch, hija del legendario icono de la radio y que forma parte del staff de Casella, lo frenó: “Padre ubícate”. Así y todo, el legendario partenaire de Mario Pergolini en el ochentoso ciclo "Feedback", siguió, con cierto tono cómico, afirmando : “¿No hay un nivel de burundanga chiquitito? Que te de un besito”.



Ante ese comentario, Beto Casella solo atinó a sonreír y mirar para abajo, mientras la locutora mencionada afirman que termino llorando al salir del estudio radial. Al aire, Paluch justificó “la ocurrencia” ante sus compañeros de mesa y ante su propia hija, que continuó reprochando la actitud de su padre. Una situación incómoda que recuerda y revive las denuncias por acoso que más de diez mujeres efectuaron contra el creador del programa radial "El exprimidor" en 2017.

Ese año, NOTICIAS recopiló las acusaciones de once mujeres. Ocho decidieron contar su experiencia abrumadora con Paluch y dar la cara. Las otras tres pidieron reserva de su identidad, ya sea por temor a quedar pegadas a un escándalo o por miedo a represalias judiciales y laborales. Todas sus historias tienen puntos en común: aseguran haber sido acosadas por parte del conductor radial.



Según las denuncias, el acoso se llevó a cabo en el ámbito laboral, donde se marcaba una asimetría de poder. Todas las denunciantes eran jóvenes, vulnerables y sintieron la incomodidad de estar a su lado desde el primer momento. En ese momento, NOTICIAS consultó a una veintena de periodistas y productores que lo conocieron y, salvo un puñado de profesionales que lo defiende, todos coincidieron en un punto: si eras mujer, joven, y recién arrancabas en la radio, trabajar con Paluch podría resultar más que incómodo.

En el informe, redactado por Daniela Bianco y Giselle Leclercq, el escándalo se desató cuando una microfonista de A24, Ariana Charrúa, denunció al periodista ante las autoridades del canal. Según su relato, el conductor se propasó y le tocó la cola al retirarle el micrófono. Lo hizo frente a decenas de testigos y todo quedó registrado en las cámaras de seguridad. “Quise hacer un “give me five” pero que no salió”, se justificó Paluch luego en publico.

Otra empleada del canal contó que había vivido una situación similar. Sofía Rigler, maquilladora de A24, dijo: “Cuando terminaba de maquillarlo me decía gracias. Yo tenía buena onda con él. Pero una vez me dijo gracias y me dio dos palmaditas en la cola. Al mes me volvió a pasar lo mismo”. En esa época que se dio a conocer los relatos contra Paluch, el conductor Andy Kusnetzoff, en modo de autocritica, advirtió: “Lo veíamos. Nos daba como vergüenza, no sé. De eso antes no se hablaba como ahora”.

Incluso, mujeres profesionales del medio con amplia trayectoria recuerdan los comportamientos del medatíco. La productora Bárbara García, hermana del reportero Camilo García, rememoró: “Cuando me vio llegar me dijo: 'No sabía que Camilo tenía una hermana tan linda ¿Por qué no vamos a cenar?'. Le dije que le agradecía los elogios pero que yo buscaba trabajo, que estaba casada y él también. 'Tendrías que ser fea para trabajar conmigo. Vos tenés la culpa por ser linda', me respondió. Le pude poner los límites. Me llamó un par de veces y le dije que no me jodiera más”, afirmó. Ya sea en Radio Latina hace 8 años, en A24, o en la Rock&Pop, en plena actualidad, los relatos turbios sobre Ari Paluch en el ámbito laboral permanecen en total vigencia.