Polémica con Guille Aquino en Blender: ¿lo echaron y volvió?

“Es muy importante que en Blender yo ya no tenga una ilusión de poder. Eso ya lo definieron. Como que me dan una silla más chiquita. Me hacen como pequeños psychotricks lindos así y, de a poquito, te van psicopateando”, arremetió Guille Aquino en su ciclo streaming. En su programa, el humorista disparó contra las autoridades de la plataforma, dando a conocer su disconformidad con las propuestas y los contenidos del medio.

“Vamos a ver cuál de los dos termina en Olga antes. Me llevo muy bien con Occhiato”, advirtió el conductor. Siguiendo con el tópico y ante la consulta de los compañeros de estudio, Aquino detalló con ironía: “Se llama #escuchoofertas, es un programon”, y explicó: “Es que ahora es mucho mejor Escucho ofertas. Ahora, Escucho ofertas, cada 20 minutos cambian de tema, porque es gente que viene de radio, son re cancheros y son buenos productores. Cada media hora cambian de tema y eso es como estudiado”.



Ante la sonrisa y la complicidad de los presentes, uno de los protagonistas de Blender afirmó con ironía: “Grilla, estructura, le gana a la personalidad. La gente está con un cronómetro en casa diciendo 'Ok, hablaron 20 minutos de este tema. Ahora cambian de tema’". En otro momento del programa, mirando a cámara, Guille Aquino pidió: “Si hay alguien ahí que me quiere, háganlo saber fuerte, mañana pongan Escucho ofertas y háganlo saber”. “Sos un hijo de remil putas, Guille”, le replicó una colega y el animador respondió: “Eso es lo que dijeron hoy en la reunión, no entiendo por qué. Me lo dijeron con palabras más hirientes”.

“Lo único que me mantiene acá en esta silla, de verdad, son ustedes”, aclaró Aquino señalando la cámara. “Fíjense mañana en el programa, es increíble. Cada 20 minutos cambian de tema. Es buenísimo, descubrieron la fórmula del éxito. Saquen a Guille Aquino y cada veinte minutos cambien de tema. Bien, eh”, concluyó el cómico y cerró: “Mira que es una carrera larga, esto. Son todos muy jóvenes”. Minutos después de la catarsis, una compañera del panel le preguntó como se sentía del 1 al 10. “Despedido”, contestó implacable el presentador de Escucho ofertas.

En redes sociales, muchos usuarios se hicieron eco a lo ocurrido en el programa de Blender posicionando el tópico como tendencia en X. Incluso, algunos internautas conjeturaron que los cuestionamientos al humorista se debió a algunas críticas que el conductor había realizado a Axel Kicillof. “Guille Aquino sabe que Kicillof tiene el culo sucio, por eso no lo respeta, incluso cuando su pauta financia a Blender”, posteó el usuario Carlos Palangana, en su cuenta de lo que antes era Twitter, compartiendo un video en el que el conductor streaming cuestionó al gobernador bonaerense. “Qué cintura la de Kicillof para hablar de todo sin decir nada”, comentó Aquino.

El canal de stream negó los rumores de despido del humorista tras su descargo en vivo sobre libertad de expresión y la relación entre los medios de comunicación y la política. Entre las conjeturas virtuales, se mencionó que Blender desistió y dio marcha atrás. Los acontecimientos provocaron que las redes se burlasen de la plataforma con todo tipo de memes y teorías.

La streammer Galia Moldavsky, en su ciclo de verano llamado San Clemente de YouTube emitido también por Blender, fue la responsable de aclarar la situación laboral de Guille Aquino. “Nadie echo a Guille Aquino. Eso no pasó. Así que, bueno, eso es todo lo que tengo que decir que es lo único que me compete a mí. Quiero que estén tranquilos, vi a mucha gente angustiada ayer. No quiero que estén angustiado, todo está bien y todo sigue en pie”, afirmó la hija del actor Roberto Moldavsky. En el mismo programa reconocieron que la situación fue incómoda.