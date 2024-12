Argentina 78: entre la polémica y las razones para ver la serie

La última entrevista en video a César Luis Menotti y testimonios exclusivos de Mario Alberto Kempes, Daniel Passarella, Mario Firmenich, Miguel Bonasso y Matías Bauso, entre otros, se combinan con material de archivo y diversas recreaciones para ahondar en el contexto de una de las épocas más oscura del país. Una estructura de base que relata los diversos sucesos que se vivieron hace 46 años, en la Copa Mundial de Fútbol de 1978, y que forma parte del catalogo de contenidos de Disney Plus.

A lo largo de sus cuatro episodios en los que se entremezclan el fútbol, el horror y la intriga política, la producción que fue estrenada en la plataforma streaming explora el trasfondo del campeonato, un evento marcado por acusaciones de corrupción y utilizado por distintos actores políticos del momento para diversos fines. El proyecto de Pampa Films, basado en el libro "78: Historia oral del Mundial"de Matías Bauso, cuenta con la dupla Lucas Bucci y Tomás Sposato (Carmel: ¿Quién mató a María Marta?; Los hermanos Menéndez) como directores y guionistas.

Con el correr de los episodios, el testimonio de los protagonistas, vinculados al evento deportivo, se enrarece con el relato de los hechos ocurridos en el país. Un caso notorio fue las declaraciones del exjefe de la agrupación Montoneros, Mario Firmenich, adjudicando a la guerrilla el asesinato en agosto de 1976 del general Omar Actis, presidente del Ente Autárquico Mundial ’78. En otra secuencia, se hace referencia a la famosa foto del periodista holandés Frits Barend entrevistando a Jorge Rafael Videla en la cena de clausura del Mundial. En ese encuentro, por primera vez, el dictador admitió la existencia de ciudadanos argentinos desaparecidos.

Además de los testimonios de Firmenich y Kissinger, y de la entrevista a Menotti, la serie cuenta con la participación de muchas figuras que tuvieron roles de relevancia durante la Copa Mundial. Entre otros, participan los ex futbolistas de la Selección Argentina Daniel Passarella y Mario Kempes, así como jugadores y directores técnicos de selecciones extranjeras, incluyendo a los holandeses Johnny Rep, Ernie Brandts y René Van De Kerkhof. También incluye los testimonios de sobrevivientes del centro de detención de la ESMA como Raúl Cubas y Ricardo Coquet, al tiempo que participan de los episodios periodistas como Miguel Bonasso, Miriam Lewin, Víctor Hugo Morales y James Nielson.



Estos detalles fueron celebrados por Cristina Kirchner en su cuenta personal de la red social X. “Este fin de semana vi el documental "Argentina ‘78 que se estrenó hace unos días. En cuatro imperdibles capítulos de corta duración se relata, en texto y contexto, el mundial de fútbol que se desarrolló en nuestro país en 1978, donde Argentina obtuvo su primer campeonato mundial. Si te gusta el fútbol, no te lo podés perder. Sí te gusta la historia, tampoco. Y si te gusta el fútbol y la historia, ni hablar. La pasión del fútbol como texto y la tragedia de la Dictadura cívico-militar como contexto, hacen de este documental una pieza única para saber y entender. Felicitaciones a los realizadores”, señaló la expresidenta.

La respuesta contra la exvicepresidenta de Alberto Fernández no se hizo esperar. Su sucesora en el cargo, la vicepresidenta Victoria Villarruel no dudó en contestar a la dirigente peronista. “Para Firmenich el pasado es siempre el presente. Estamos hablando de terrorismo y este terrorista está libre y pontificando después de asesinar inocentes. Y para más caradurez una expresidente que debiera estar presa se pone a recomendar esta serie de mierda de lo que pasó en los 70”, posteó la compañera de fórmula de Javier Milei y, con dureza, agregó: “Cristina ¿por qué no te vas a ver esta serie de cuarta pero presa en Ezeiza?". La abogada, perteneciente a la coalición de LLA, es reconocida por sus vínculos con militares de la época y visitó, en más de una oportunidad, al ex dictador Videla en prisión.

Más allá de las polémicas históricas y políticas el documental también se centró en las controversias deportivas. El partido de la semifinal entre Argentina y Perú fue uno de los más cuestionados de la competencia, ya que existieron numerosos rumores en torno a la victoria del equipo local por 6-0. En el tercer episodio de la serie, jugadores de la selección peruana como José Velásquez, Ramón Quiroga y Germán Leguía dan sus propias versiones de los hechos. Por un lado, abordan los rumores de soborno para que el seleccionado andino, ya eliminado, dejara ganar a los albicelestes y asegurar así su lugar en la final. Por otro, mencionan los rumores de supuestos sobornos del conjunto brasilero al peruano para oponer resistencia a Argentina en el partido definitorio.

En dialogo con NOTICIAS y reflexionando sobre la miniserie, el realizador Lucas Bucci confesó: "Tenia cierto conocimiento de la dictadura militar, no soy un especialista ni mucho menos, pero me entere de ciertas internas en ese gobierno de facto que yo no conocía", y reconoció: "Mi opinión sobre el partido Argentina Perú, que es un partido que sintetiza deportivamente todo los problemas políticos que hay en este evento, cambio completamente. De lo que fue el mundial 78 me venia un relato de lo que fue ese partido y cuando nos pusimos a investigar, le dedicamos un capitulo entero, me doy cuenta que esas bases son mucho menos viables y fundadas de lo que parecía en el principio. Mi opinión se dio vuelta como una tortilla".

El guionista Tomas Sposato, por su parte, afirmó: "No se suele hablar de la gesta deportiva de la selección y la verdad que lo que hizo la selección es bastante impresionante. Los partidos son impresionantes. Poniendo en pausa el partido contra Perú y la parte política, uno ve la final del 78, el partido contra Holanda, y es un partido absolutamente increÍble. A la par de la final del último mundial jugado en Qatar. Un partido que decís: 'no puede ser real'. No sabía que el 78 tenia partidos como ese. Partidos que te tienen con el corazón en la boca y pasan cosas que si lo escribís en un guión de ficción no puede ser así. Todo se definió con un palo, así como fue la pierna del Dibu, la historia podía haber cambiado. Esas historias nos sorprendieron".