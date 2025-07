Menem: familia en guerra

La serie “Menem”, dirigida por Ariel Winograd y disponible en Prime Video, rehúye deliberadamente del tono grave de una biopic histórica. En cambio, propone una mirada sobre la figura de Carlos Saúl Menem y los años ’90, que oscila entre lo irónico y lo grotesco. Winograd imprime su estilo con una mezcla de comedia política, artificio narrativo y un dejo de farsa, más cercana al delirio ficcional que a la reconstrucción rigurosa.

El Menem de Leonardo Sbaraglia no busca en tanto reproducir gestos ni discursos con precisión documental, sino generar una síntesis carismática que enfatiza el magnetismo personal del expresidente, incluso en medio de la corrupción y el caos.

Familia

“Menem” combina hechos reales con elementos de ficción. Entre las escenas que sí ocurrieron están la secuencia del Menemóvil, la asunción anticipada, el desalojo de Zulema Yoma, la foto de María Julia Alsogaray, y la denuncia por la muerte de Menem Jr. En cambio, son inventados los personajes de la vedette Sandra Silvestre (encarnada por Virginia Gallardo, una referencia a las amantes provenientes del mundo de la farándula), la bruja, el fotógrafo Olegario y los asesores Ayala y Silverman.

El resultado es positivo en términos narrativos y estéticos, entretiene e incómoda, pero ya es cuestionada por simplificar o distorsionar hechos sensibles. En ese marco, la actuación de Griselda Siciliani como Zulema Yoma se destaca por su profundidad y humanidad, algo que fue confirmado por la propia ex Primera Dama, que prefirió no opinar sobre el enfoque general ni sobre cómo se retrata a su familia: “Griselda está perfecta”, dijo en una entrevista televisiva, sin validar la visión completa de la serie.

Zulemita Menem, en cambio, fue más directa al criticar los excesos ficcionales. Si bien reconoció que la serie encontró un “equilibrio” entre lo favorable y lo crítico, también subrayó que “está todo muy exagerado”.

Fiestas

Desde el episodio con prostitutas en Olivos hasta la caricatura de su padre como un mujeriego constante, o la supuesta participación de la familia Yoma en una trama casi mafiosa, Zulemita remarcó que muchos de esos elementos no ocurrieron y que, de haber participado en el guion, los habría evitado.

Sin embargo, valoró la actuación de Sbaraglia y Siciliani, elogió la recreación de la campaña, y admitió haberse emocionado en las escenas vinculadas con su hermano y los actos políticos. Aseguró que Menem eligió en vida autorizar la serie y que, conociéndolo, “se estaría muriendo de risa” con el revuelo. Para Zulemita, su padre, un político de raza, hubiera disfrutado del impacto fiel a su máxima: “Que hablen bien o mal, pero que hablen”.

A estas voces se suma ahora la de Antonella Menem, hija de Carlos Menem Jr., quien denunció públicamente que la serie fue filmada sin consentimiento de los verdaderos herederos. “Nunca nos consultaron ni nos dieron acceso al contrato”, afirmó, y remarcó que el uso de la imagen de su padre se realizó sin autorización: fue responsable de que el estreno fuera judicialmente suspendido y reagendado para el pasado 9 de julio. La herencia de Menem, lejos de ser solo política, sigue siendo una disputa íntima y sin cerrar.

También Eduardo Menem, hermano del expresidente, cargó contra la serie y la calificó como “hecha con mala leche”. Acusó a los realizadores de falsificar hechos y crear personajes inexistentes con fines difamatorios. “Quieren desprestigiar a Carlos, que no puede defenderse porque está muerto”, dijo, al tiempo que cuestionó duramente el guion y la credibilidad de la propuesta.

Infiel

A este cruce se sumó la reacción de Yuyito González, quien expresó su indignación por una escena que recrea una vieja postal de los 90, en la que se la muestra sentada en la falda de Menem. Aunque aclaró que no vio el capítulo completo, anunció que sus abogados evalúan acciones legales: “Quiero saber si me involucran o ensucian de forma indebida”, dijo. La ex novia de Javier Milei negó haber tenido un vínculo sentimental con el riojano, y se mostró preocupada por el rumbo ficcional del proyecto: “Las series son eso, nunca sabés con qué te van a salir”.

A diferencia de Yuyito González, quien negó cualquier vínculo sentimental con Menem, Graciela Alfano sí se hizo cargo públicamente de su romance con el expresidente. La exvedette recordó detalles íntimos de su relación, reveló que el vínculo duró entre seis y siete meses, y confesó que lo que más le atraía era la fantasía del "caudillo riojano". “Me divertía la parafernalia, la adrenalina de los encuentros secretos… después me aburrí”, marcó sin rodeos.

También se sumó a las voces del espectáculo Moria Casán, quien aportó su inconfundible estilo al recordar su relación de amistad con Menem durante los años ’90. Entre risas, reveló el apodo que le tenían al expresidente: “ranita negra”, porque “no dejaba hacer nada en la cama, hacía todo él. Era muy gauchito”. La One también lo describió como carismático, simpático y encantado con el mundo del espectáculo.

A pesar de las controversias, o quizás gracias a estas también, la serie “Menem” es un éxito, con recepción positiva entre el público, que valoró su tono provocador, en contraste con familia y entorno que temen que la ficción termine imponiéndose como versión oficial, salpicando a quienes aún viven con los ecos de esa historia.

por R.N.