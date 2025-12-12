Malena Pichot apuntó contra Pergolini y Dante Gebel

"A quienes trabajan en los medios y no sabía quién era Dante Gebel. ¿Creían que Vorterix era de Pergolini ? Pregunto. ¿Nadie pasó un sábado a la tarde por ahí ? ¡Pregunto! Tanto 'chacagiales' al pedo van a tener", posteó Malena Pichot en su cuenta personal de X. La actriz cómica, haciendo referencia a la empresa de medios, ubicada en la intersección de los barrios porteños de Chacarita y Colegiales, señaló el vínculo comercial entre el conductor televisivo Mario Pergolini y el pastor evangelista mediático Dante Gebel.

Es sabido que la relación entre Pergolini y Dante Gebel comenzó en el plano profesional y creativo. Hace varios años, ambos comunicadores se conocieron a raíz de una entrevista y encontraron afinidades que los llevaron a trabajar juntos en proyectos televisivos y de streaming desde Estados Unidos hacia el público argentino. El creador de "Caiga Quien Caiga", con su experiencia en medios y estructura tecnológica a través de Vorterix, se sumó como productor y socio en la producción de contenidos vinculados a Gebel.

Gebel, por su parte, ha construído una carrera que combina predicación, entretenimiento y conducción. Su estilo comunicacional lo llevó a llenar estadios durante los ‘90 en Argentina y, con el tiempo, a liderar una de las congregaciones hispanas más prominentes en Estados Unidos. Con amplio alcance en la comunidad latina y con reconocimiento internacional, el líder pastoral de la iglesia River Church de California es reconocido por conducir programas televisivos como Dante Night Show y La Divina Noche.

Este año, así como cada tanto, Dante Gebel fue entrevistado por Pergolini en el ciclo "Otro día perdido", donde abordó temas tan diversos que incluso dijo que no descartaba ser presidente de la Nación. “Hay que levantarse y hacer algo… no lo descarto”, respondió Gebel ante la pregunta de Pergolini sobre una posible candidatura. Una declaración, y toda una apuesta, que muchos sectores políticos observan con sumo interés.

Por supuesto, la relación entre Pergolini y Gebel no se limita a entrevistas aisladas. El vínculo evolucionó hacia una sociedad profesional en contenidos televisivos y de streaming. El empresario que fundó Cuatro Cabezas en la década de los noventa se sumó como productor y socio tecnológico de los proyectos de Gebel, particularmente en "La Divina Noche de Dante" emitido en El Trece. “Mario es un amigo y socio en este proyecto”, ha declarado Gebel respecto a su nuevo socio.

El lazo creativo entre ambos se apoya en la estructura empresarial que instaló Pergolini cuando se alejo de Rock & Pop. Vorterix, la plataforma multimedia que combina radio por streaming, transmisiones en vivo y contenidos digitales, se ha convertido en una de las herramientas con las que Pergolini impulsa estos proyectos conjuntos. Sin embargo, la empresa atraviesa una etapa compleja: en 2025 solicitó un concurso preventivo para protegerse de embargos y reclamos fiscales debido a pérdidas millonarias acumuladas.

Según diversas fuentes, las dos celebridades trabajan en expandir propuestas en sociedad para televisión, streaming y redes, fusionando la trayectoria de Pergolini en los medios con la visibilidad global de Gebel. Este nexo se inscribe en una tendencia de acercamiento y necesidad económica entre figuras tradicionales de los medios y comunicadores con enorme presencia en audiencias digitales del evangelismo televisivo.