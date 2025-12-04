El abogado de Cristina Kirchner cruzó a Jonatan Viale: "Yo sé dónde vivís"

“Vos, Jonatan Viale, exponer a la familia de Pablo Toviggino, mostrar menores de edad, inventar una 'mansión' y usar la imagen de una mujer que no trabaja en AFA desde hace cuatro años es extorsión pura y dura, coacción, daños, violación de la privacidad y un atentado directo contra la integridad de terceros”, advirtió Gregorio Dalbón en su cuenta de X. En redes sociales, el abogado mediático cruzó contra el hijo de Mauro Viale y defendió al cuestionado dirigente de fútbol Pablo Toviggino.

El apoderado de Cristina Kirchner apuntó contra el periodista televisivo tras un informe sobre los bienes gananciales y presuntos hechos de corrupción del tesorero de la Asociación de Fútbol Argentino. “Vas a quedar imputado. Arts. 168, 169, 149 bis, 153, 183 del Código Penal. Y además la acción civil ex delicto por daño moral y patrimonial te va a perseguir años. Nemo auditur propriam turpitudinem allegans: no vas a poder excusarte con tu propia miseria. Tu 'primicia' va a terminar siendo tu sentencia económica y tu peor derrota judicial”, continuó el letrado.

Cerrando el posteo, Dalbón avisó: "Con la familia de mi amigo no. Con Pablo Toviggino, jamás. Estás poniendo en riesgo una familia. Te avisé por tu padre. Yo también sé dónde vivís, a quién le compraste, cómo figura la escritura y mucho más. Pero no te expongo más que a vos que sos un sorete. Jamás lo haría con tu esposa o tus hijos. En esta erraste y la vas a pagar en la Justicia”. De esta manera, se blanqueó que tanto la ex mandataria peronista como el principal cajero de la AFA comparten la defensa mediática del mismo representante judicial.

Desde hace varios días, Jonatan Viale viene cuestionando en sus ciclos televisivos y radiales a la mano derecha de Claudio "Chiqui" Tapia. El conductor señaló los manejos financieros opacos del tesorero del organismo deportivo y su vínculo con otros periodistas del medio que “hacen silencio”. En particular, el comunicador apuntó contra sus colegas de la plataforma streaming Carnaval, en el que Pablo Toviggino es uno de sus presuntos inversores.

Estos dichos causo mucho malestar en el canal streaming, Alejandro Fantino se mostró sumamente ofuscado este último lunes, luego de que Viale cuestionara la presencia de "un libertario en Carnaval". "Me acaban de pasar que Jonatan Viale en Rivadavia dijo 'qué hace un libertario en Carnaval'", deslizó Viviana Canosa con Fantino en el estudio. "Primero que yo no soy un libertario", se defendió el conductor y agregó: "A mí lo que me gustaría saber es qué hace Jonatan Viale en los pagos de Fígoli. Jony, si vos estás preocupado de algunas cosas, tenés que preocuparte de Fígoli. ¿Por qué no averiguás un poquito de cómo anda en el Burgos y en el Huelva? Está por salir en los próximos días lo qué está pasando con tu dueño, porque vos tenés dueño, que es Fígoli".

"Si el chabón va a acariciar los perros los domingos o a escuchar ópera, me chupa un huevo. Sé virtuoso y averiguá cosas de Fígoli, porque cuando empiecen a aparecer cosas en los próximos días me imagino que vas a estar a la altura de las circunstancias y vas a hablar de quien paga tu sueldo. Es muy difícil cuando le salís a escupir la comida a otros, cuando te escupen la tuya", cerró Fantino sumamente indignado. El escándalo de la AFA se trasladó de la cancha de fútbol a la pantalla chica del streaming, para ahora continuar en las redes.