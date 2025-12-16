La fortuna que la Justicia le decomisó a Máximo y Florencia Kirchner

La presentación de la última declaración jurada de Máximo Kirchner reactivó el debate sobre la magnitud del patrimonio que heredó junto a su hermana Florencia y que permanece bajo la órbita de la Justicia. Según surge de la documentación oficial y del detalle patrimonial, el diputado nacional declaró bienes heredados en vida de su madre por un total de $4.486.557.970, cifra que corresponde exclusivamente a su parte personal. El patrimonio total, incluyendo bienes propios, asciende a $8.311.567.011.

Ese monto representa la mitad del patrimonio total heredado por ambos hermanos, ya que el otro 50% pertenece a Florencia Kirchner, quien no presenta declaración jurada al no ejercer cargos públicos. En consecuencia, el volumen global de la herencia asciende al doble, aunque solo la porción correspondiente a Máximo queda reflejada en los registros oficiales.

La mayor parte de los bienes declarados por el jefe del bloque de Unión por la Patria está compuesta por inmuebles ubicados en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Santa Cruz, entre departamentos, casas, locales comerciales y lotes de terreno. El valor total de estos activos inmobiliarios, correspondientes a la parte de Máximo Kirchner, alcanza los $2.251.526.935, constituyendo el rubro más significativo de su patrimonio.

En segundo lugar aparecen las acciones, cuotas y participaciones sociales sin cotización en el país, donde se concentran las sociedades familiares históricamente investigadas por la Justicia. Allí figuran Los Sauces SA, Hotesur SA y CO.MA SA, cuyo valor conjunto declarado por Máximo asciende a $2.212.247.392. Estas firmas se encuentran en el centro de las causas judiciales que derivaron en el decomiso de bienes ordenado por los tribunales.

El detalle patrimonial incluye además derechos reales en el país, compuestos por tenencias en pesos y dólares. En moneda local, Máximo Kirchner declaró $5.141.555, mientras que en moneda extranjera consignó $46.313.375, lo que eleva este rubro a un total de $51.454.930.

Por último, en el apartado de automotores, figura un único vehículo: una Honda CRV EXL, valuada en $11.249.550, que completa el esquema patrimonial declarado.

En conjunto, los números confirman que la fortuna decomisada por la Justicia y atribuida a los hijos de la ex presidenta alcanza cifras multimillonarias. Sin embargo, a los efectos administrativos y legales, solo la parte correspondiente a Máximo Kirchner queda reflejada en la declaración jurada, mientras que la porción idéntica perteneciente a Florencia permanece fuera de ese régimen por no tratarse de una funcionaria pública.