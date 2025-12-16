Los Expedientes Lindner: hoy, el duelo entre “Jaime” Stiuso y “El Gordo” Valor

Antonio «Jaime» Stiuso y Luis «El Gordo» Valor están cara a cara en la cárcel.

El más poderoso de los espías dice:

—El que te hizo meter en cana de vuelta fui yo. Porque sé que me querías boletear, para eso te soltaron.

El más famoso de los ladrones responde:

—No tengo idea de lo que me estás hablando, te volviste loco.

«Jaime» insiste:

—No te hagas el boludo conmigo, sé todo.

«El Gordo» se defiende:

— En serio te lo digo, la estás pifiando. Yo no tengo nada que ver.

Stiuso solo dice una cosa más antes de irse:

— Quedate piola. Y no sigas con estas boludeces porque vas a terminar mal.

Se levanta y llama a los guardias, que lo escoltan hasta la salida del penal de Campana.

Es julio de 2014 y al «Gordo» Valor acaban de apresarlo otra vez, dos meses después de que saliera en libertad condicional. Siete patrullas policiales lo persiguieron a lo largo de treinta cuadras y lo detuvieron a bordo de una camioneta Renault Kangoo en el partido bonaerense de San Miguel. Iba con un acompañante y llevaba un handy por el cual escuchaba la frecuencia policial. En el baúl, los agentes descubrieron tres pistolas: una 9 milímetros, un revólver calibre 32 largo y una calibre 40. Y además, municiones recubiertas con teflón, de las que permiten atravesar chalecos antibalas y vehículos blindados.

¿Para qué necesitaba Valor todo eso? ¿Para robar?

¿O para matar?

Dos versiones trascendieron a la prensa. La primera decía que durante la persecución hubo un fuerte intercambio de balas entre los policías y el perseguido. La segunda, en cambio, afirmaba que Valor nunca llegó a empuñar ningún arma y se entregó sin mucha resistencia cuando las patrullas lograron encerrarlo. Por lo general, suele ser cierta la historia menos espectacular.

¿Quién había alertado a los policías sobre la presencia del célebre asaltante de blindados? Según el incómodo diálogo que Valor luego tuvo con Stiuso en la cárcel, quien lo mandó a seguir fue el espía. Para evitar que el otro lo liquidara, dijo.

Stiuso le contó la escena a un buen amigo suyo, Daniel Salinardi, también de la SIDE.

—Lo fui a ver a la cárcel a Valor —le informó—. Porque sé que el Gobierno le encargó que me matara.

—¿Y qué pasó? —preguntó Salinardi.

—No me reconoció nada —le contestó Stiuso—. Pero eso sí, se cagó en las patas…

Salinardi, hoy ya retirado, me narra la historia en marzo de 2018, en un bar de Recoleta.

Me dice:

—Stiuso estaba convencidísimo de que lo querían limpiar. Estaba peleado con el kirchnerismo y desconfiaba de todos. Y cuando se enteró de que «El Gordo» Valor había salido libre, se puso como loco.

— Stiuso estaba peleado con el kirchnerismo por la causa AMIA — le digo.

Salinardi asiente:

—Por la causa AMIA, obvio, eso es archiconocido. Él y el fiscal Nisman venían trabajando en la línea que responsabilizaba a Irán por ese atentado, y repentinamente, de la noche a la mañana, Cristina Kirchner da un giro de 180 grados. Firma el pacto con Irán en enero de 2013, reflota la vieja pista siria y deja pedaleando en el aire a Nisman y a Stiuso, que lo estaba ayudando en la investigación. Además, los deja en ridículo a los dos ante los servicios de Inteligencia extranjeros que venían cooperando en la causa, la CIA norteamericana y el Mossad israelí. Todos habían coincidido en señalar la responsabilidad de los iraníes, incluso el gobierno argentino antes de que Cristina se diera vuelta. Con el pacto con Irán, digamos, la Argentina rompió relaciones con Occidente, y Nisman y Stiuso no querían quedar pegados a esa movida. El fiscal empieza a investigar a Cristina por encubrimiento, apoyado en «Jaime». Y ahí se pudre todo entre Stiuso y el kirchnerismo.

—¿Pero por qué Stiuso creía que Valor había salido libre para matarlo? Es asaltante, no sicario —le señalo.

El ex agente se ríe:

—Yo te cuento lo que me dijo «Jaime», que convengamos que es un tipo muy bien informado, ¿no es cierto?

Stiuso veía en Valor a un rival de su medida. Sexagenario y rudo, como «Jaime», «El Gordo» había asaltado 23 bancos y 18 camiones blindados y pasado la mitad de su vida preso. Y cada vez que salía, o lograba fugarse, como de la cárcel de Devoto, volvía a reincidir. Era un personaje mítico, una suerte de Gauchito Gil contemporáneo.

Si alguien podía matar a Stiuso, ese era Valor, se decía a sí mismo el espía.

— Era como una pelea entre superhéroes —resume Salinardi, risueño— . Como Batman contra Superman.

—O más bien, Drácula contra Frankenstein —me permito bromear.

—Como quieras — concede el ex agente—. Acá ninguno es una carmelita descalza.

La historia de ese careo en la cárcel — desconocida hasta ahora— tiene una segunda parte cuyo protagonista es otro «pesado», el eterno intendente de José C. Paz, un fiel soldado kirchnerista. Se llama Mario Ishii y lo llaman «El Japonés».

Sigue Salinardi:

—Stiuso estaba obsesionado con Ishii, decía que había tenido participación en la logística de lo del «Gordo» Valor. A Ishii, acordate, siempre se lo acusó de sacar gente de la cárcel para crear las famosas olas de inseguridad, y Stiuso tenía el dato de que Valor era uno de los presos que le respondían. Y además, hacía algunos años ya lo habían señalado a Ishii por el atentado

contra Javier Fernández, el auditor general de la Nación que lo balearon en la calle y zafó milagrosamente. Entonces, estamos hablando de un tipo de temer, que encima hablaba pestes de Stiuso en público, lo relacionaba con la dictadura y los narcos.

—¿Pero Stiuso tenía pruebas contra Ishii para acusarlo por lo del «Gordo» Valor? —pregunto.

—No las tenía, pero las consiguió —responde Salinardi con gesto pícaro—. Me dijo que lo hicieron cantar a Ishii y así confirmaron todo.

—¿Quiénes lo hicieron cantar a Ishii?

—Un grupo de la SIDE que respondía a «Jaime». Él no estaba presente. Me dijo que lo levantaron a Ishii y lo llevaron a la base de la SIDE en la calle Estados Unidos, en Boedo.

—¿Me estás diciendo que lo secuestraron?

—Sí. Lo levantaron, le apoyaron un arma en la cabeza y le dijeron: «Tenés dos formas de salir de acá, muerto o caminando». Y entonces Ishii cantó todo. Hasta dicen que lloró.

La historia que cuenta Salinardi es increíble. Pero se respalda en un mensaje de audio con una voz muy parecida a la del intendente K que circuló entre operadores políticos y periodistas, y en el que Ishii o su imitador comentaba el escabroso asunto.

El escritor Jorge Asís, siempre bien informado, se refirió al hecho en su concurrido blog, sin identificar a los personajes, pero sí dando a conocer su señas particulares. Habló de un intendente «bastante fornido, de aspecto asiático», al que «lo chuparon en la calle para trasladarlo a La Base». Y agregó que el intendente, en quien todos reconocían a Ishii, era un «experto en los márgenes violentos del conurbano», que antes había tenido «el encargo de “armar una pesada” para terminar, de una vez por todas, con El Ingeniero». Esa era la profesión de Stiuso.

Terminaba diciendo el acertijo de Asís, con su particular prosa: «En La Base, El Gordo no la pasó demasiado mal. Podía haber sido mucho peor. Bastó, apenas, que lo apretaran intelectualmente como a una naranja. Para que contara y cantara. Con la estridencia y claridad del Cacho Castaña».

En la revista Noticias decidimos consultarlo a Ishii por el incidente:

—¿Usted fue secuestrado por la SIDE e incluso lo hicieron llorar?

—No —negó él—. Eso lo dijo Jorge Asís en una nota a pedido. Ese episodio nunca existió.

—¿Por qué dice que fue una nota a pedido?

—Que les cuente él. Él sabe quiénes lo mandaron a hacer eso.

—Hay un audio en el que usted mismo cuenta el secuestro.

—¿Cómo saben que es mi voz? A mí no me tocaron nunca.

—¿Nunca lo vio a Stiuso?

—No. Lo quería conocer, pero no me lo quisieron traer.

—¿Cuál fue la explicación?

—Que yo iba a discutir ahí. Le dije a Larcher, el subsecretario de la SIDE. Y él siempre se justificaba. Incluso lo fui a buscar a la SIDE a Stiuso, porque quería escuchar de su parte lo que estaba pasando. Pero no lo conozco, solo de cara por los diarios y revistas. Nada más.

—¿Cuál es el origen de su pelea con la SIDE?

—Stiuso está desde el Proceso militar, ¿cómo puede ser que una persona esté desde 1972 hasta ahora, y que hayan pasado tantos gobiernos cómplices? Todos los problemas del país parten desde la SIDE.

—¿Es cierto que le advirtió a Cristina que la estaban

escuchando?

—Se lo dije hace un año y pico mientras tomábamos un café en Olivos.

—¿Qué le dijo ella?

—Que iba a ver.

Según Ishii, el que escuchaba las conversaciones telefónicas de la Presidenta era Stiuso.

Por la misma época, la paranoia seguramente justificada del espía se alimentó de otro dato, un mensaje de texto enviado a su celular que decía esto: «Jaimito, cagaste. Scioli y Matzkin se pudrieron, te van a liquidar. El Chorizo Rodríguez ya está laburando. Chau, gatito».

El mensaje llevaba la firma claramente apócrifa de Iván Velázquez, un ex agente de Inteligencia que fue investigado por el hackeo de mails a funcionarios, jueces y periodistas.

Hugo Matzkin, mencionado en el texto, era el jefe de la Policía Bonaerense del gobernador Scioli, enfrentada a la SIDE de Stiuso. Mario «El Chorizo» Rodríguez, a su vez, era un ex comisario de esa misma fuerza, de armas tomar. ¿Y por qué querrían esos personajes matarlo a Stiuso? Había una enemistad manifiesta entre el director de Operaciones de la SIDE y la Bonaerense, que un año antes ya había ejecutado a uno de sus hombres de más confianza, Pedro «El Lauchón» Viale, en una

confusa balacera de la que ya hablaremos. El comisario Matzkin, además, aspiraba a convertirse en el próximo jefe de Inteligencia si Scioli ganaba la elección presidencial.

La amenaza recibida en su celular hizo que Stiuso recurriera a la Justicia, no solo para que se investigase ese mensaje, sino también para que trascendiera a la prensa. La noticia salió en el diario Clarín. Y acto seguido, Scioli intentó apaciguar los ánimos.

Llamó al amigo de Stiuso, Salinardi, quien oficiaba de nexo entre ambos, y le preguntó:

—¿Qué le pasa a «Jaime»?

—No lo sé —contestó el otro—. Si no sabés vos…

Scioli inquirió:

— ¿Pero no le dijiste que si yo soy Presidente no me voy a meter con él?

Salinardi respondió con fingida calma:

—Se lo dije, pero evidentemente no me cree. O no te cree a vos.

—Bueno —decidió el gobernador—, armame ya una reunión con él.

Salinardi me cuenta que el encuentro se hizo en las oficinas de la SIDE, sobre la calle 25 de Mayo. Participaron Scioli, el espía amenazado y su superior, el subsecretario de Inteligencia, José Francisco Larcher, apodado «Paco» y jefe en los hechos del organismo, por más que tuviera

encima suyo al mandamás formal, Héctor Icazuriaga. Por entonces, Scioli aún no se había enterado de que la SIDE kirchnerista estaba vigilándolo de cerca, como se narra en un capítulo anterior.

Dice Salinardi:

— Fue una reunión para limar asperezas, pero no sé qué se dijeron, «Jaime» nunca me lo contó.

— Qué lástima.

—Lo que sí sé es que unas semanas después voló todo por el aire y Cristina Kirchner echó a Larcher e Icazuriaga, y luego también a Stiuso.

— Lo recuerdo. Fue en diciembre de 2014, un mes antes de la muerte de Nisman.

—Exacto. Y en el medio, «Jaime» les da aquel reportaje a ustedes en NOTICIAS, como para echarle nafta al fuego.

La entrevista que menciona Salinardi es famosa porque fue la primera vez en sus más de 40 años de

carrera que Stiuso habló con un medio. El mérito pertenece al periodista Rodis Recalt, quien obtuvo el número del celular del ilustre espía y llamó sin pensarlo dos veces.

Cuando Stiuso atendió, primero quiso saber:

—¿De dónde sacaste mi teléfono?

—Lo encontré, llamé y usted atendió —le explicó

el periodista.

—Ah, ¿lo encontraste? Qué mentiroso…

—Figura en el expediente judicial en el que usted denuncia amenazas en su contra.

—En el expediente, claro. Porque mi teléfono lo tiene todo el mundo…

El espía seguía dudando. No podía creer que el diálogo se hubiera dado a partir de un método tan prosaico como el de revisar los datos personales que él mismo había dado a la Justicia.

Acaso divertido, dejó que la charla continuara:

—¿Recibió otras amenazas además de la que salió publicada?

—Las amenazas las recibí antes de lo que salió en Clarín y también después.

—¿Qué dicen las otras amenazas?

—¿Para qué querés saberlo? ¿Para publicarlas? No te lo voy a decir.

—¿Nos podemos ver?

—Pero yo no me junto con nadie. Además, ¿no tenés miedo de que cumplan la amenaza cuando estés al lado mío? Mirá que las otras que me hicieron, esas por las que me preguntaste, son medio pesadas…

—¿Qué decían?

—Las amenazas siempre son con la muerte. Siempre hay muerte de por medio…

Stiuso se entretenía jugando al misterio.

—¿Cuándo se va a jubilar? —siguió preguntando Recalt.

—Vos primero me decís viejo y después me querés jubilar —rio el espía.

Era un lector atento. En una nota reciente que habíamos escrito con Recalt, el epígrafe de su foto decía: «Está viejo y casi retirado». Eso lo había ofendido.

La charla siguió:

—Preguntaba porque siempre están diciendo que se retira, era para evacuar la duda.

—Nosotros tenemos un estatuto público en el que dice que para jubilarse hay que tener 30 años de servicio y más de 65 de edad. Esas son las dos condiciones. Tengo 43 años de servicio, pero todavía me falta para los 65.

Stiuso hizo una pausa.

Luego dijo con tono conspirativo:

—Salvo que le asignes otro valor o interpretación a la palabra jubilación…

—No, me refiero a la jubilación legal —contestó el periodista, sorprendido.

—No vos, sino el que te está diciendo eso a vos —se empecinó Stiuso—. Por eso te pregunto quién es.

—No, bueno, es un informante. Las fuentes no se pueden revelar.

—Ah, claro. Parece que no entendiste lo que te estoy diciendo.

—Sí, que lo quieren jubilar antes de tiempo.

—No me pueden jubilar antes de tiempo. Entonces, parece que la persona que te está hablando a

vos está interesada en otro tipo de jubilación.

—Entiendo.

—Entonces, me gustaría… Como vos no vas a decirme quién es, preguntale a esa persona qué interpreta.

Evidentemente, el espía más famoso de la Argentina estaba convencido de que irían por él. Y que el informante que hablaba de «jubilarlo» usaba esa palabra como sinónimo de algo mucho peor. Sospechaba que era uno de sus enemigos en el oficialismo.

En la misma charla, «Jaime» se quejó de que había causas contra él en casi todos los juzgados federales:

—Cae un meteorito y me echan la culpa a mí.

—A usted lo denunciaron por narcotráfico, prostitución y trata de personas — enumeró Recalt.

—Eso es por la cantidad de pelotudeces que se escriben —respondió Stiuso—. Ahora, este Miguel Bonasso dice que yo lo conozco a Raúl Martins, el que fue acusado de proxeneta. Está en pedo, porque yo no lo conozco. Ni sé quién es. Ahora compré el libro y se lo voy a mandar al juez que tiene la causa en la que me acusan de trata de personas, para qué vea qué escribió Bonasso y que

lleve las pruebas. ¿Y qué va a decir Bonasso? «Lo leí en el artículo tal o cual». Pero nunca aparecen las pruebas. Primero dice que estuve con la represión de los militares, después con la trata, pero nunca hay ni una prueba.

Stiuso se mostraba furioso con Bonasso, el periodista y legislador K, a quien por entonces también se vinculaba a la SIDE.

La charla siguió:

—En cuanto a que participó de la represión del Proceso militar, ¿cuándo entró a trabajar a la SIDE?

—Yo entré en el 72, en diciembre, y al poco tiempo vino la democracia. A mí me efectivizó el gobierno democrático de Perón.

—¿Con qué puesto entró?

—Yo entré como empleado contratado, tenía 18 años. Era administrativo, porque en esa época era todo militar. Los civiles éramos administrativos.

—¿Por qué hay tantas internas en la SIDE?

—No sé. No sé quién se dedica a hablar de internas. Yo acá me dedico a laburar, no ando pelotudeando con internas.

—¿Con Fernando Pocino, director de Reunión de la SIDE y cercano a Cristina Kirchner, cómo está la relación?

—Pocino está con lo de él, ¿qué tiene que ver?

—Siempre se dijo que usted tiene una interna con Pocino.

—Yo no tengo ninguna interna con él. La tendrá Pocino conmigo… Yo ya tengo bastantes quilombos con los laburos que tengo que hacer, más todo lo que me toca en la Justicia.

—¿Está de acuerdo con el memorándum de entendimiento con Irán?

—Esos son temas del Estado y no puedo opinar.

—¿Pero le molestó que hayan llegado a un acuerdo?

—Pero a mí no me molesta, ¿por qué me va a molestar? ¿Qué acordaron con Irán? No acordaron nada. Yo tengo que hacer mi laburo y listo…

El espía festejaba con ironía que el pacto con los iraníes, que lo había alejado del kirchnerismo, terminara diluyéndose tras las denuncias que mereció por parte de la oposición argentina y el cambio de parecer del régimen de Teherán, cuyo Parlamento no refrendó lo firmado. Como se dijo en un capítulo anterior, el acuerdo incluía la promesa argentina de abogar por el levantamiento de los pedidos de captura de los acusados iraníes, a cambio de acuerdos comerciales entre ambos países. Pero ninguna de los dos puntos llegó a concretarse.

«¿Qué acordaron con Irán? No acordaron nada», se burlaba ahora Stiuso, tras haberle ganado esa pulseada a los K.

Por último, el periodista le preguntó por un tema que lo desvela, la muerte de su mano derecha, «El Lauchón» Viale, a manos del Grupo Halcón de la Bonaerense.

—¿Cómo está la relación con la Policía Bonaerense?

—Con la Bonaerense, normal, ¿por qué?

—Por el asesinato de Pedro Viale.

—Bueno, pero eso es un problema de los policías que están presos y que entraron ahí de esa forma. Problema de ellos.

—Pero las fuentes dicen que usted está muy enojado con la Bonaerense porque mataron a un hombre suyo, «El Lauchón».

—Cualquiera estaría enojado. No es porque fuera un hombre mío o no. Es una persona. Si vos extrapolás el método ese a cualquier ciudadano común, me parece que no va. Creo, ¿no?

—¿Busca vengarse de los responsables del asesinato?

—Si vos matás a alguien, la misma Justicia tiene que mandarte preso. No importa lo que se tarda. Si te arman un operativo para entrar a tu casa a matarte, es un tema que no me tendría que preocupar a mí nada más. Otro día te eligen a vos y punto. No hay que quedarse con que fue «El Lauchón», hay que mirar el método que utilizaron. No sé si me explico. Porque si vos leés el fallo del juez que mete en cana a los policías, no había escucha, no había motivo para ir, no había esto, no había lo

otro… O sea, te está diciendo: está armado.

—¿Está peleado con Hugo Matzkin, el jefe de la Bonaerense?

—A Matzkin no lo conozco.

—La amenaza que le enviaron dice que Matzkin «se pudrió» de usted.

—Claro, pero yo a Matzkin no lo conozco.

Stiuso se dio cuenta de que ya había dicho demasiado para tratarse de su primer reportaje. Se despidió luego de responder esta última pregunta.

—¿Tiene miedo de que lo maten?

—En los trabajos que me ha tocado hacer a mí en todos estos años, ¿a vos te parece que yo puedo tener miedo de que me maten? Hasta mi familia está acostumbrada a las amenazas, han recibido bombas en la casa, en otros años, no ahora, ni con este gobierno. O sea que… ¿miedo a la muerte de qué?

Pero se lo oía preocupado: parecía estar tratando de darse ánimo a sí mismo.

¿Qué sabía Stiuso del asesinato de su amigo, «El Lauchón» Viale? Los detalles de esa historia ocurrida en julio de 2013, a poco de comenzadas sus escaramuzas con el kirchnerismo, lo convencieron de que se trató de una ejecución a sangre fría y no de un simple allanamiento que terminó mal. Los efectivos del Grupo Halcón irrumpieron de madrugada en la casa del «Lauchón» en el partido bonaerense de Moreno, sin identificarse como policías. Solo derribaron la puerta y entraron disparando al grito de «alto». Viale manoteó su Glock y devolvió el fuego, aún sin saber si eran sicarios o agentes.

—¡Chapa, chapa! ¡Mostrá la chapa! —les pedía en medio del tiroteo.

Se refugió en el baño, pero los tiros lo alcanzaron.

Murió acribillado, con seis orificios de bala en el tórax y uno en la cara.

¿Qué buscaba el cuerpo de elite de la Bonaerense en su vivienda? El amigo de Stiuso figuraba en las escuchas telefónicas de un expediente por narcotráfico, en las que hablaba con un sospechoso al que venía siguiendo la Justicia. Pero la intervención del Grupo Halcón en el allanamiento a su casa no había sido dispuesta por el juez, sino por las autoridades de la Bonaerense que colaboraban con esa investigación. De hecho, de los 18 allanamientos ordenados aquel día, el Grupo Halcón

solamente participó del que se hizo en la morada del «Lauchón». Sabían quién vivía allí.

Para el magistrado que luego investigó esa muerte, Juan Pablo Salas, se trató de algo premeditado. Apresó a los diez policías bonaerenses que participaron de la ejecución y explicó en su fallo que el operativo fue deliberadamente violento para provocar «la reacción de la víctima» y justificar «la respuesta que terminó con su vida». El juez pudo constatar que, a priori, ese allanamiento tenía como único objetivo la búsqueda de documentación. Entonces, ¿para qué irrumpir en la casa

con un escuadrón armado hasta los dientes?

Golpeado por la pérdida de su amigo, Stiuso se convenció de dos ideas. La primera: al «Lauchón» lo habían liquidado porque hacía un tiempo que estaba investigando al jefe de la Bonaerense, el ya mencionado Matzkin. La segunda: los matones en realidad lo estaban buscando a él en la casa de Viale, porque tenían el dato equivocado de que se encontraba allí. En su seguimiento a Matzkin, al «Lauchón» lo dirigía Stiuso. Él mismo se lo dijo a un periodista de Clarín, Daniel Mecca, cuando años más tarde lo abordó en un café del barrio de Belgrano, donde vive.

—¿Qué pasó con «El Lauchón» Viale? —preguntó el periodista.

—¿No viste lo que pasó? —le devolvió Stiuso.

—Lo mataron, sí, pero ¿por qué? —insistió el periodista.

—Preguntale a Matzkin —intervino el acompañante de Stiuso, que no se identificó.

El espía agregó:

— En realidad me habían ido a buscar a mí.

—¿Dice que fueron a buscarlo a usted para matarlo ese día? —preguntó el periodista.

—Sí, me habían ido a buscar a mí —repitió Stiuso.

—Pero, si fuera así —continuó el periodista—, ¿falló la Inteligencia de la Policía Bonaerense?

Stiuso sonrió:

—Si hubiesen hecho bien la Inteligencia, yo no estaría hablando acá con vos.

Salinardi, el amigo del ex agente, me dice:

—Cuando el kirchnerismo le hizo la cruz, «Jaime» empezó a vivir con miedo. No solo por lo del «Gordo» Valor. También decía que los de la Bonaerense lo habían ido a buscar a él a la casa del «Lauchón» Viale, estaba convencido, alguien le metió eso en la cabeza…

—¿Tenía pruebas? — le pregunto.

—Él decía que sí —contesta Salinardi—, pero se las guardaba. Convengamos que el tiroteo en la casa del «Lauchón» no fue un operativo convencional…

—Fue poco después de que empezara el enfrentamiento entre Stiuso y el gobierno K —le señalo.

—Es verdad —hace cuentas Salinardi—. La guerra empieza en abril de 2013, cuando se cae el memorándum con Irán porque el Parlamento iraní no lo aprueba, y Cristina los responsabiliza a Stiuso y Nisman por ese fracaso, les echa la culpa por haberse opuesto al pacto. Y la muerte de Viale es en julio, solamente tres meses después. Pero además, hay otro tema que se dio en simultáneo…

—¿Cuál?

—El escándalo de Fariña, Elaskar y la ruta del dinero K, los millones de dólares en negro que Lázaro Báez sacaba del país con la financiera de ellos, La Rosadita. Como a Báez lo acusaban de ser testaferro de los Kirchner, el escándalo le impacta de lleno al gobierno de Cristina.

—¿Y Stiuso qué tenía que ver con eso?

—Lo de Fariña y Elaskar lo revelan en el programa de Jorge Lanata por la misma época, abril de 2013. Entonces a Cristina le llenan la cabeza: le dicen que el que había filtrado todo el asunto era Stiuso.

—¿Quién le dice eso a Cristina?

—Primero, por lo que me confió Stiuso, hubo algunos directivos del Grupo Clarín que intentaban arreglar una tregua con el Gobierno y que le contaron al ministro Julio De Vido que «Jaime» le había entregado a Lanata a estos dos muchachos, Elaskar y Fariña. Una mentira. Pero como De Vido tenía alguna cuenta pendiente con Stiuso, le fue con el cuento a la Presidenta. Además, era lógico que el Gobierno le creyera a los del Grupo Clarín porque el programa de Lanata salía en El

Trece, el canal de ellos.

—Claro.

—Además, aprovecharon el enojo de Cristina y armaron un mail trucho que también le llevaron a ella. Ese correo se lo atribuyeron a Stiuso, estaba dirigido a Scioli, y ahí decía que «aceptaba la oferta de los 60 millones». No se aclaraba por qué cuestión, ni tampoco si eran pesos o dólares, pero el objetivo central del mensaje claramente era seguir arrojando sospechas sobre «Jaime».

—¿Quiénes armaron ese mail falso?

—Lo que sabe «Jaime» es que el que se lo llevó a Cristina fue Fernando Pocino, su rival interno en la SIDE. Así que lo señala a él.

Salinardi recuerda lo que su amigo le dijo por aquellos días de 2013:

— Vienen por mí. No creo que yo pase de junio, están preparando el terreno para echarme.

—¿Te parece? —dudó Salinardi.

Stiuso se refirió con estas palabras a su nueva enemiga, la Presidenta:

— Ya sé que esta mina me quiere sacar.

Cuando llegó junio y no hubo novedades, el espía concluyó que el plazo que él mismo le había puesto a su continuidad no era tal. Entonces cambió de discurso.

Le dijo a Salinardi:

—Se dieron cuenta de que sacarme era un error…

—¿Por qué? — preguntó su amigo.

—Yo soy funcionario público —conjeturó Stiuso—, y aunque me echen tengo la obligación de decir si vi algún delito. Puedo presentarme en la Justicia si deciden echarme, ¿o no?

Luego hizo un silencio grave y agregó:

—Si a mí me pasa algo, las pruebas que van a mandar en cana a todos ya están en el exterior, y hay gente que tiene instrucciones precisas de qué hacer.

Una precaución en defensa propia.

Sin embargo, nada de todo eso pudo impedir queun mes después, en julio de 2013, acribillaran al «Lauchón» Viale, su mano derecha.

Salinardi cuenta:

—A «Jaime» esa muerte lo marcó: confirmó que noera intocable. Y poco después, encima, tuvo un serio problema de salud.

—¿Cuál problema?

—Una enfermedad autoinmune que le atacó los riñones. Estuvo con un tratamiento muy fuerte, con corticoides tres veces por semana durante varios meses. Se lo veía muy hinchado, como en esa foto que sacaron ustedes en NOTICIAS, que era de Migraciones del aeropuerto de Ezeiza.

—La recuerdo. Hubo quienes incluso dijeron que no era Stiuso el de la foto.

— Era él, pero muy hinchado, por los corticoides. Y otra contraindicación, pero más grave, fue que por la medicación se puso muy violento.

—¿En serio?

—Sí. Se puso muy violento y empezó a tener problemas con su equipo y también con sus relaciones importantes en la Justicia: la jueza Servini de Cubría, el fiscal Pleé y también Nisman, entre otros. Con Larcher, su superior en la SIDE, ya estaba complicado desde antes, pero empeoró.

—O sea que la guerra de Stiuso contra el kirchnerismo es culpa, en parte, del efecto secundario de

un medicamento.

Salinardi se ríe con la síntesis.

Responde:

—¿Por qué no? Por esos tiempos, él estaba intratable. Me hablaba de «hacerla mierda» a Cristina. Yo le decía: «Te estás metiendo con alguien que no está en suscabales, puede ser peligroso». Pero él seguía sacado…

Salinardi recuerda otra escena de fines de ese año bisagra, 2013. Stiuso estaba cenando en el restaurante Mancini, en Recoleta, cuando a su mesa se acercó el financista Guilermo Greppi, amigo y cómplice del enriquecido segundo de Carlos Zannini en la Secretaría Legal y Técnica del gobierno K, Carlos Liuzzi. Greppi responsabilizaba al espía por el reciente allanamiento a su financiera Propyme, donde los policías habían encontrado demasiada plata.

Le dijo a Stiuso, que estaba en familia:

—¿Esta es tu hija? Qué linda que es. Tené cuidado de que no le pase nada…

«Jaime» amagó con sacar el arma que siempre llevaba debajo del saco, pero su mujer lo detuvo.

—Rajá de acá —increpó a Greppi.

El otro se fue sonriendo, con paso cansino.

Salinardi, quien conoce Stiuso desde 1978, jamás lo vio tan desequilibrado ni antes ni después de ese tratamiento con corticoides. Ni siquiera cuando, en los inicios de la Era K, Gustavo Beliz fue echado del Ministerio de Justicia y mostró la foto del agente en el prime time del programa Hora Clave, de Mariano Grondona. «La SIDE — acusó allí— la maneja un hombre al que todos

le tiene miedo porque dicen que es peligroso y te puede mandar a matar. Es bueno que todos conozcan su cara».

Stiuso siguió en su cargo porque por entonces nada le hacía mella. El que sí debió afrontar un juicio y exiliarse durante largos años en Estados Unidos fue Beliz.

¿Y Nisman? Ya se contó en otro capítulo que la relación de Stiuso con el fiscal que lo consideraba su amigo tenía sus vaivenes.

Salinardi cuenta:

—Lo que a «Jaime» lo molestaba de Nisman era que no podía guardar un secreto. En 2013, el fiscal hizo público un informe de la SIDE que alertaba sobre la infiltración iraní en Sudamérica, sobre todo en medios de comunicación que querían comprar. Stiuso se calentó, me dijo que ese informe se lo había pasado para la causa judicial, no para contarlo en público. Me decía: «A este pelotudo le gustan tanto los medios que no sabe con lo que se está metiendo». A partir de ahí, la relación se enfrió y «Jaime» ya no le pasaba todo lo que tenía. Empezó a desconfiarle.

—Y ese enfriamiento fue en la época de los corticoi-

des —ato cabos.

—Sí —dice Salinardi—, fue todo al mismo tiempo.

El ex agente da un ejemplo de cómo Stiuso «usaba» a Nisman en algunas ocasiones. Cuando en 2012 fue secuestrado un empleado ferroviario, Alfonso Severo, que debía declarar ante la Justicia por el asesinato del militante Mariano Ferreyra, el fiscal José María Campagnoli apuntó contra «Jaime», a quien responsabilizaba por coordinar la maniobra que favorecía al oficialismo: evitar

que declarara el secuestrado equivalía a mantener a salvo al principal sospechoso del crimen de Ferreyra, el sindicalista ferroviario José Pedraza, alineado con los K, al igual que Stiuso por entonces. Severo terminó apareciendo 24 horas después, golpeado y con precintos en sus muñecas.

Cuenta Salinardi:

— El fiscal Campagnoli ya tenía lista la orden de detención para Stiuso, pero él se entera, no sé cómo. ¿Y qué hace? Ahí mismo le manda un mail con remitente anónimo a Nisman, contándole de esta causa judicial y advirtiéndole que todo era una «cama» en su contra. Decía que para sacarlo de la investigación del caso AMIA, que llevaba adelante Nisman.

—¿Y Nisman qué hizo?

—Ese mensaje lo recibió a la noche. A la mañana siguiente fue a los tribunales de Comodoro Py y pidió la causa, de la que tenía el número porque figuraba en el mail anónimo. Y se desactivó todo.

—¿Pero Nisman jamás supo que ese mail se lo mandó Stiuso?

—No, jamás.

Salinardi no quiere hablar de manipulación, pero intuye que algo de eso hay.

Me dice:

—La tarde antes de que apareciera muerto, Nisman lo llamó dos o tres veces a Stiuso, que estaba de vacaciones en Punta del Este, recién echado de la SIDE. Pero nunca le contestó.

—¿Por qué no? —pregunto.

Salinardi se encoge de hombros:

—Me dijo que era un quilombo de Nisman, que lo tenía que resolver él y que no se iba a meter.

La pregunta ya se planteó en otro capítulo, el del espía Allan Bogado: ¿Stiuso lo dejó solo al fiscal en su investigación contra Cristina Kirchner por encubrimiento en el caso AMIA, como siempre sostuvo el kirchnerismo? ¿Fue por iniciativa propia o alguien superior a él en el escalafón oficialista lo obligó a hacerlo? Es un secreto que probablemente se llevará a a tumba.

Lo cierto es que el enfrentamiento entre «Jaime» y los K había acabado de la peor manera, con otro muerto, no se sabe si por suicidio o ejecución, con una bala en la cabeza y derrumbado en el piso de su baño. El espía entendió que él podía ser el próximo.

Salinardi explica:

—Stiuso estaba convencido de que el Gobierno lo quería liquidar, y cerrar el caso Nisman culpándolo a él y sin que pudiera defenderse. Entonces armó las valijas y huyó. Lo último que me dijo a mí fue: «Nos vemos a la vuelta, si sigo vivo».

—¿Adónde viajó?

—A Estados Unidos, pero no sé bien dónde, no se lo dijo a nadie.

—¿Por qué Estados Unidos?

—¿No es obvio? Porque «Jaime» tiene buenos amigos en la CIA.

El gobierno K lo rastreó sin éxito en su exilio norteamericano. Hizo averiguaciones por medio de la Cancillería y la embajada argentina en Washington, pero chocó siempre con la discreción de los amigos de «Jaime». Los agentes kirchneristas luego dijeron haberlo ubicado en un complejo turístico en Pensacola Beach, en el estado de Florida. Pero nunca hubo confirmación de eso.

—¿De qué lo protegen? ¿De quién lo protegen? —se indignaba Cristina en público.

—Con este gobierno no vuelvo más —les avisaba Stiuso a sus amigos en Buenos Aires.

En febrero de 2016, ya con el kirchnerismo en el llano y Mauricio Macri en el poder, Stiuso regresó.

Y dejó trascender otra frase:

— El asunto con la señora no está para nada terminado.

Había quedado algo pendiente.

El kirchnerismo entrevió su mano detrás de las escuchas telefónicas a la ex presidenta que trascendieron en los medios, en las que hablaba con su último ex jefe de Inteligencia, Oscar Parrilli, a quien gustaba tratar de «pelotudo». Pero Stiuso negó su participación en la trama.

En una de esas escuchas, Cristina le habla a Parrilli de un reportaje que Stiuso le había dado al diario La Nación, en el que la definía como «una mujer loca» y la acusaba por la muerte de Nisman.

El diálogo es imperdible.

—Hola, Oscar.

—¿Quién habla?

—¡Yo, Cristina! ¡Pelotudo!

—Ah, porque me había llamado un periodista recién.

—¿Por lo de Stiuso? ¿Por lo de Stiuso?

—Sí, estoy en Neuquén. Estuve buscando en La Nación el reportaje que hizo.

—Por eso te estoy llamando, porque a este tipo hay que matarlo. ¡Es un caradura!

—Ahora estoy acá en Neuquén, estoy esperando a que llegue el diario para comprarlo, para leerlo todo.

—¡Pero entrá por Internet, Oscar!

— Ah, bueno, pero estoy en el auto, por eso. Lo busco ahora, lo voy a ver.

—Bueno, qué sé yo, andate a tu casa y ponete a laburar, ¿viste?

—Sí, sí, lo leo todo y ya pensaba salir porque me llamaron a ver qué hacer.

La ex presidenta está furiosa con la parsimonia de su colaborador.

Comete un fallido, y enseguida se corrige:

—Además, empezá a buscar todas las causas que le armamos… No que le armamos, que le denunciamos…

—Que le denunciamos —la secunda Parrilli—. Ocho causas tiene de denuncias, las tengo todas.

—¿A quién le armamos carpetazos nosotros? —continúa desdiciéndose Cristina.

Parrilli le sigue el juego, demasiado tarde:

—No, bueno. No, a nadie. Si las armaba, las armaba él. Él era responsable de esas carpetas.

Telón piadoso.

Que el espía Stiuso a su vez era espiado lo demuestra un hallazgo reciente de la causa de los cuadernos. Tras la declaración del chofer Oscar Centeno, la Justicia allanó la casa de los Kirchner en El Calafate, donde se encontraron carpetazos de Inteligencia dedicados a buena parte del arco opositor y también a algunos funcionarios del propio gobierno K, entre ellos, «Jaime». El informe sobre el ex agente repasaba su actividad económica y mencionaba supuestas empresas vinculadas con él. Y en otro de los documentos hallados se consignaban detalles del expediente judicial por la muerte del ladero de Stiuso, «El Lauchón» Viale.

Con esos nuevos elementos, el espía presentó un escrito ante el juez Claudio Bonadio. «Entiendo tener interés legítimo en poder obtener copia de los documentos secuestrados en el allanamiento, en particular los informes referidos a mi persona», apuntó. Su plan era demandar a la ex presidenta con esas pruebas en la mano, pero Bonadio seguía sin entregárselas al momento en que este libro entraba en la imprenta.

Salinardi me dice:

—No creo que «Jaime» hoy esté ayudando al macrismo, como dicen algunos. Pero no tengo forma de saberlo…

—¿Por qué no?

—Desde que volvió a la Argentina, no me contestó más ningún llamado. La última vez que hablamos fue por Skype, cuando estaba afuera.

—Qué raro.

—Sí. Yo lo llamo, le dejo mensajes para el Día del Amigo, y nada. Lo sigo considerando mi amigo, nos conocemos desde hace 40 años, nos peleamos muchísimas veces. Pero él ahora ya no me contesta…

Se lo nota desconcertado al ex agente.

Le pregunto:

—¿Se habrá enojado Stiuso porque sabe que hablás con periodistas?

Se queda pensativo unos segundos.

—Ahora que lo decís, puede ser —responde—. A «Jaime» no le gusta esa costumbre que tienen ustedes de andar preguntando.