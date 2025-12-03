Cuando Mariana Brey trabajó como conductora en la TV Pública kirchnerista

En su cuenta de X, el usuario Matías Castañeda publicó: “Mariana Brey fue co-conductora de 'Tribulaciones TV' en 2003, que salía por Canal 7, la versión audiovisual del mítico programa de radio conducido por Mario De Cristóforo”. En el posteo, el internauta compartió unas imágenes de archivo de una joven Brey al frente del ciclo televisivo, orientado a público adolescente, del medio estatal.

Tribulaciones fue un programa destinado a la difusión de música alternativa: rock, blues, jazz, electrónica, géneros que normalmente no tenían tanto espacio en los medios masivos. Su objetivo era visibilizar artistas nacionales e internacionales, con presentaciones en vivo, bandas emergentes y videos, generando un espacio distinto al habitual de la televisión comercial. Por ese motivo, la televisión publica era el marco ideal para este tipo de producciones con enfoque cultural, a tono con la visión plural del recién asumido gobierno kirchnerista.

A partir de allí su carrera fue desarrollándose en distintos formatos de TV: fue panelista en ciclos de espectáculos como "Crónicas Picantes" (2005), participó en programas deportivos/humorísticos como "Estilo K" (2007), y luego se consolidó en revistas televisivas de entretenimiento, siendo parte de programas importantes como "Bien de Verano" (2008-2009), "Infama", "Este es el show", "El diario de Mariana", y sobre todo "Los ángeles de la mañana" (LAM), donde su figura ganó visibilidad.

Sin embargo, la popularidad de la comunicadora trascendió en los últimos años, cuando empezó a involucrarse también en espacios de debate y actualidad. Tras su paso por espectáculos, la periodista forma parte del panel de "A la Barbarossa" (Telefe), "Indomables" y "Duro de Domar". En esos espacios mediáticos, Mariana Brey impusó una rivalidad ideológica y política con personalidades cercanas al kirchnerismo como Diego Brancatelli y Nancy Pazos.

En la actualidad, Mariana Brey se define públicamente como “antikirchnerista y anticorrupción”. En esa línea, sus últimas participaciones mediáticas incluyen posiciones favorables a la gestión del presidente Javier Milei, a quien eligió entrevistar porque considera que “es el presidente que tenemos actualmente” y ha dicho que en otra etapa de su carrera no buscaba notas políticas, pero ahora está “más interesada y comprometida”.