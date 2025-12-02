Luis Petri, textual: "Argentinos, los F-16 vienen a velocidad supersónica y cada vez falta menos para recibirlos"

“Argentinos… sí, ustedes. Los F-16 vienen a velocidad supersónica y cada vez falta menos para recibirlos. ¿Están listos?”, posteó Luis Petri en su cuenta de X. El exministro hizo alusión a la llegada de los aviones de combate que se adquirieron durante su gestión en la cartera de Defensa. Acompañado al mensaje, el legislador electo compartió un breve video de los aviones F-16 con él mismo subido a uno de ellos. Un adelanto de la llegada de estos vehículos aeronáuticos preparados para el combate que en diciembre desembarcan en el país.

Hace unos dias, a raíz de esta novedad, Petri parafraseó a Tom Cruise en el film "Top Gun" en un posteo en las redes sociales. "La nueva Argentina siente la necesidad de velocidad: para despegar hacia un futuro grande, para volar más alto, para defender nuestro cielo más que nunca", posteó el funcionario en su cuenta de Instagram. Una versión aggiornada de la recordada frase que el personaje de "Maverick" Mitchell pronunciaba en la cinta: “¡Siento la necesidad… la necesidad de la velocidad!”.

Evidentemente, el entusiasmo del dirigente continua con la llegada de los cazas aéreos en unas semanas. El año pasado, el gobierno argentino formalizó la adquisición de 24 aviones de combate F-16 Fighting Falcon procedentes de la flota de la Royal Danish Air Force (RDAF). El contrato se firmó en la base danesa de Skrydstrup por Petri, en un acto en el que participó el presidente Javier Milei de manera virtual. Según la documentación oficial, el paquete incluye aeronaves monoplaza (F-16AM) y biplaza (F-16BM) —para entrenamiento avanzado—, cuatro simuladores de vuelo, ocho motores de respaldo, repuestos garantizados por cinco años, así como instrucción para pilotos y mecánicos.

La operación fue posible gracias a la aprobación previa de la venta por parte del gobierno de Estados Unidos dentro del marco del programa de ventas militares al exterior (FMS). El monto del gasto se estima en alrededor de 300 millones de dólares por los aviones, otras versiones mencionan hasta 650 millones de dólares cuando se incluye armamento, logística y equipamiento complementario.

Con los F-16, Argentina recupera la capacidad de operar cazas supersónicos multiusos algo que no ocurría desde el retiro de flotas de combate modernas décadas atrás. Además, el sistema incluye no solo los aviones, sino también simuladores, mantenimiento, repuestos y formación de personal, lo que sugiere una apuesta no solo operativa, sino de sostenibilidad de la flota a mediano plazo.

Asimismo, algunos analistas alertan que se trata de material de segunda mano, con varios años de uso, lo que plantea interrogantes sobre su vida útil, costos de mantenimiento y modernización, que ya incluye un contrato con Lockheed Martin para soporte operativo. Más allá de lo técnico, la compra representa un alineamiento claro con estándares de defensa occidentales, en especial con Estados Unidos, al descartar otras alternativas de aviones de combate que durante años se habían evaluado.

Sin embargo, antes de que los F-16 obtengan plena operatividad, será necesario completar la infraestructura en el centro aéreo de Tandil, la formación de pilotos y mecánicos, la logística de mantenimiento y la integración de sistemas de armas y soporte técnico. El éxito del proyecto dependerá tanto de la gestión concreta de los aviones como de la capacidad del país para sostener esa modernización sin descuidar otras urgencias nacionales.