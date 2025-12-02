Archivo: el ataque de Milei a una periodista por el que un juez ordenó una pericia psicológica

En 2018, mucho antes de llegar a la presidencia, Javier Milei protagonizó un episodio que terminó en la Justicia y derivó en una orden de pericia psicológica dictada por un juez de Salta. Todo ocurrió durante una charla en la ciudad de Metán, donde el entonces economista reaccionó de manera desmedida ante una pregunta de una periodista, a quien terminó insultando públicamente. El hecho, registrado por medios locales, escaló rápidamente y quedó bajo investigación en el fuero de Violencia Familiar y de Género.

El incidente se desencadenó cuando la periodista le consultó sobre sus críticas a las políticas keynesianas. Milei respondió alterado y le dijo: “Estás diciendo una burrada y yo estoy tratando de desasnarte… No sabés nada, solamente estoy diciendo que sos una burra’’. La agresión provocó incomodidad entre los presentes; algunos se retiraron del lugar y otros pidieron disculpas a la profesional. Ella describió su actitud como una explosión motivada por el “ego de un estudio de TV y seguidores en Twitter”, según consta en la denuncia.

La situación llegó a manos del juez Carmelo Paz, quien citó a Milei y le ordenó someterse a una pericia psicológica. También le prohibió brindar charlas o participar en paneles en la ciudad mientras avanzara el proceso. La medida se dictó bajo la legislación provincial de protección contra la violencia de género y representó un revés para el economista, que debió presentarse ante la Justicia acompañado por su abogado.

Con el paso del tiempo, el caso quedó archivado, pero siempre vuelve a mencionarse ya que su contenido nunca fue difundido. La ausencia de información pública sobre aquella evaluación generó nuevas preguntas sobre un expediente que, aunque formalmente concluido, sigue siendo objeto de interés debido al ascenso político posterior de Milei.