Un ex tuitero libertario amenazó con audios a Lilia Lemoine

No es ninguna novedad que varios ex activistas digitales, definidos como liberales, estén en contra de la gestión de Javier Milei y de los manejos políticos de su hermana. Figuras de renombre de ese universo se han pronunciado contra el gobierno, que ellos mismos ayudaron en su militancia a consolidar durante años, y que en los últimos meses fueron apartados o dejados de lado sin resquemor alguno. Entre esos exiliados de LLA se encuentran Ramiro Marra, Emmanuel Danann y El Presto.

Sin dudas, sobre todo por sus antecedentes mediáticos y cierta verborragia identitaria, Eduardo Prestofelippo es quien mejor lleva la camiseta del “libertario traicionado”. En sus últimas emisiones de su ciclo streaming, el conductor crítico duramente a los principales alfiles del gobierno nacional, en particular los más cercanos a Karina Milei. En su último programa, el streamer disparó contra uno de las figuras más explosivas del mundo libertario: Lilia Lemoine.

“Mira que bueno que soy, Lilia. Todavía no largo el audio del día que fuiste a la casa de Rafaela a hablarme de cosas privadas de la familia presidencial porque creo que es pegar bajo”, advirtió El Presto y amenazó: “No me rompas más las pelotas porque te vengo bancando varias: El Presto trabaja para los iraníes, El Presto trabaja para los de Corrientes, El Presto está con los chavista, El presto está con los kirchneristas… Me voy a terminar hinchando los huevos y voy a publicar el audio todo”.

Por supuesto, el youtuber aprovechó e hizo mención a la hermana del presidente en su editorial. “Me contaste barbaridades de Karina Milei”, destacó y concluyó: “Lamentablemente, el país está tan degradado culturalmente que una saltimbanqui del pene como vos está buscando una banca. Lamentablemente”. En el cierre, con una dosis extra de controversia, el conductor digital calificó a la legisladora de LLA como “la acompañante sexual del presidente”.

Desde hace años, aunque más intensificado en los últimos meses, Eduardo Prestofelippo y Lilia Lemoine tienen una relación conflictiva, enmarcada en las internas del espacio libertario, con denuncias, ataques personales y repudios mutuos. El enfrentamiento entre ambos se formalizó en agosto de 2024, cuando Lemoine acusó a El Presto de actuar como “operador”. El activista digital reaccionó ante el embate y definió a la diputada como “una psiquiátrica”.

Desde entonces, la disputa pública entre los dos referentes libertarios es abierta y continua. El Presto, junto con el exnovio de Lilia Lemoine, Emmanuel Danann, cuestionaron la labor legislativa de la parlamentaria y ex cosplayer. Mientras tanto, Lemoine señala a Prestofelippo como un operador de internas dentro del movimiento libertario favoreciendo a la oposición peronista.