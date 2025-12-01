Grieta de periodistas: la pelea entre Joni Viale y Viviana Canosa

La tensión entre Jonatan Viale y Viviana Canosa dejó de ser un rumor del ambiente para convertirse en un choque abierto que expone, una vez más, cómo la grieta también divide a los propios medios. El conflicto estalló el 13 de noviembre de 2025, cuando Canosa, desde su ciclo en Carnaval Stream, cuestionó con dureza un comentario de Viale sobre el Juicio a las Juntas. Él lo había comparado con la causa Cuadernos al decir: “El Juicio a las Juntas duró siete meses y medio… esto lo quieren llevar al 2030”.

Al enterarse, la conductora reaccionó sin medias tintas: “Yo entiendo que odiás al kirchnerismo, pero no podés comparar una cosa con la otra. Esto de compararlo con el Juicio a las Juntas me pareció tremendo, con lo que significó para la Argentina”. En su planteo, sostuvo que la analogía desdibujaba la dimensión histórica del proceso que juzgó a los responsables de la última dictadura.

Lejos de calmarse, el episodio derivó en nuevas críticas. Según varios medios, Canosa lanzó una “inesperada arremetida” días después, reforzando su postura y sumando un tono de catarsis pública que intensificó la pelea mediática. Aunque no hubo respuesta directa de Viale, el malestar quedó instalado.

El conflicto no solo expone diferencias de estilo entre ambos periodistas —él, más analítico y confrontativo; ella, más emocional y directa—, sino también lecturas opuestas sobre cómo abordar la política y la historia reciente desde la pantalla. El cruce impactó en sus audiencias y reactivó debates internos en el ecosistema mediático.

A todo esto se sumó una escena reciente: en los Martín Fierro, varios cronistas se acercaron a Viale para pedirle una declaración sobre Canosa. Él evitó todas las preguntas y no quiso pronunciarse, gesto que terminó funcionando como una respuesta en sí misma. La pelea, por ahora, no parece cerrada. Y en un clima mediático cada vez más tenso, cualquier nueva frase puede reavivar la grieta que ya quedó expuesta.