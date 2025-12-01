Milei pasó de dos diputados en 2021 a 94 ahora: quiénes son

La historia comenzó con un desembarco modesto. En las legislativas de 2021, Milei y Victoria Villarruel entraron por CABA con el 17% de los votos y encarnaron la irrupción antisistema del espacio. Cuando ambos dejaron sus bancas en 2023 para asumir la Presidencia y la Vice, sus lugares fueron ocupados por Nicolás Emma y Ramiro Marra, el núcleo mínimo de un bloque que recién en 2023 alcanzaría cierta musculatura con 38 legisladores, aún muy dependientes del PRO.

El salto definitivo llegó en 2025. En las legislativas del 26 de octubre, LLA ganó en 15 de los 24 distritos y sumó 64 diputados electos, una cifra inédita para una fuerza nacida sin estructura territorial. A eso se agregaron 29 continuistas de mandatos iniciados antes de 2025. La boleta diseñada por Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem mezcló libertarios puros con figuras macristas y radicales que buscaron reciclarse bajo el sello violeta. Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe aportaron la mayor parte del caudal.

En ese armado sobresalen nombres de alto impacto político o mediático: Diego Santilli como puente con el macrismo bullrichista; Karen Reichardt como apuesta pop en Buenos Aires; Alejandro Fargosi y Patricia Holzman en CABA; Gonzalo Roca como referente del interior cordobés; Agustín Pellegrini, símbolo de renovación generacional en Santa Fe; Luis Petri desde Mendoza, como ejemplo de la absorción de exradicales; Ignacio Noceti en Salta y Maira Frías en Chubut, como anclajes territoriales clave. La estrategia, confirmada por la Justicia Electoral, combinó un 70% de perfiles libertarios con un 30% de aliados tácticos.

Pero el verdadero salto no se consumó en las urnas sino después. En noviembre, una oleada de 14 adhesiones postelectorales impulsadas por Patricia Bullrich y avaladas por Karina Milei llevó al bloque de 83 a 94 diputados. Entre los pases más resonantes estuvieron Sabrina Ajmechet, Silvana Giudici y Verónica Razzini desde CABA y Santa Fe; los cordobeses Damián Arabia, Laura Rodríguez Machado y Luis Picat; además de figuras como Alejandro Bongiovanni, Lorena Petrovich, Mariano Campero y Federico Tournier. Todos justificaron su salto en “convicciones libertarias” y la necesidad de blindar los vetos presidenciales, que requieren 86 votos.

El crecimiento libertario deja al peronismo con 98 bancas, pero atravesado por tensiones internas y posibles fugas provinciales —como las que se especulan en Catamarca—, lo que podría achicar aún más la distancia. Milei, así, se asegura un Congreso más afín a sus reformas laboral, tributaria y del Estado.

Del debut simbólico de 2021 al dominio violeta que se verá en el hemiciclo el 10 de diciembre, LLA protagonizó la expansión más veloz de una fuerza política desde el retorno democrático. La incógnita ahora no es cuántos son, sino cuánto durará la cohesión de un bloque tan amplio y heterogéneo, en un oficialismo que ya conoció rupturas, como la de Marra en 2023. Por lo pronto, Milei logró lo que parecía improbable: pasar de dos diputados a un bloque que roza el centenar y que altera, de raíz, la aritmética del poder.