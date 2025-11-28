Luis "Maverick" Petri parafraseó a Tom Cruise en Top Gun en un posteo

"La nueva Argentina siente la necesidad de velocidad: para despegar hacia un futuro grande, para volar más alto, para defender nuestro cielo más que nunca", posteó Luis Petri en su cuenta de Instagram. Acompañado de una fotografía suya vestido con el atuendo utilizado por los pilotos aeronáuticos de aviones de combate F-16, el ex ministro de Defensa parafraseó una recordada línea del film "Top Gun".

En la película dirigida por Tony Scott de 1986, protagonizada por Tom Cruise, es recordada la frase que el personaje de "Maverick" Mitchell pronuncia: “¡Siento la necesidad… la necesidad de la velocidad!”. El dirigente mendocino aprovechó y utilizó esa línea del largometraje para presentar la adquisición de los nuevos aviones cazas de combate que desarrolló durante su gestión en el Ministerio de Defensa.

El año pasado, el gobierno argentino formalizó la adquisición de 24 aviones de combate F-16 Fighting Falcon procedentes de la flota de la Royal Danish Air Force (RDAF). El contrato se firmó en la base danesa de Skrydstrup por Petri, en un acto en el que participó el presidente Javier Milei. Según la documentación oficial, el paquete incluye aeronaves monoplaza (F-16AM) y biplaza (F-16BM) —para entrenamiento avanzado—, cuatro simuladores de vuelo, ocho motores de respaldo, repuestos garantizados por cinco años, así como instrucción para pilotos y mecánicos.

La operación fue posible gracias a la aprobación previa de la venta por parte del gobierno de Estados Unidos dentro del marco del programa de ventas militares al exterior (FMS). El monto del gasto se estima en alrededor de 300 millones de dólares por los aviones, otras versiones mencionan hasta 650 millones de dólares cuando se incluye armamento, logística y equipamiento complementario.

Con los F-16, Argentina recupera la capacidad de operar cazas supersónicos multiusos algo que no ocurría desde el retiro de flotas de combate modernas décadas atrás. Además, el sistema incluye no solo los aviones, sino también simuladores, mantenimiento, repuestos y formación de personal, lo que sugiere una apuesta no solo operativa, sino de sostenibilidad de la flota a mediano plazo.

Asimismo, algunos analistas alertan que se trata de material de segunda mano, con varios años de uso, lo que plantea interrogantes sobre su vida útil, costos de mantenimiento y modernización, que ya incluye un contrato con Lockheed Martin para soporte operativo. Más allá de lo técnico, la compra representa un alineamiento claro con estándares de defensa occidentales, en especial con Estados Unidos, al descartar otras alternativas de aviones de combate que durante años se habían evaluado.

De acuerdo con los acuerdos firmados, los primeros seis cazas operativos llegarían a fines de 2025, mientras que el resto se entregaría progresivamente hasta 2028. Sin embargo, antes de que los F-16 obtengan plena operatividad, será necesario completar la infraestructura en el centro aéreo de Tandil, la formación de pilotos y mecánicos, la logística de mantenimiento y la integración de sistemas de armas y soporte técnico. El éxito del proyecto dependerá tanto de la gestión concreta de los aviones como de la capacidad del país para sostener esa modernización sin descuidar otras urgencias nacionales.