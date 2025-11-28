La mala imagen de Karina Milei preocupa al Gobierno

Un nuevo relevamiento de la Universidad de San Andrés encendió alarmas dentro del oficialismo: entre doce funcionarios evaluados, Karina Milei es la que registra el peor diferencial de imagen, con –45 puntos, según publicó Perfil. Tiene 65 puntos de imagen negativa y solo 20 de positiva. Se trata del número más bajo del estudio y la ubica como la figura con mayor rechazo dentro del gabinete de su hermano, el presidente Javier Milei.

La encuesta, realizada entre el 12 y 20 de noviembre sobre una muestra de 1.005 adultos mayores de 18 años, distribuidos en todo el país, muestra que ningún funcionario del gabinete logró un saldo de imagen positiva sobre negativa. Dentro de ese contexto, Karina Milei aparece como la más afectada. Los principales problemas que la población identificó: los bajos salarios (34%), la corrupción (31%) y la falta de trabajo (30%).

La mala percepción pública de Karina Milei no es un dato menor para el Gobierno: sus planes de proyección electoral podrían quedar comprometidos. Entra en juego la posibilidad de que se presente como candidata a vice presidencial en una fórmula Milei-Milei en 2027 o incluso que aspire a liderar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como jefa de Gobierno, intentando seducir al electorado de la Capital y arrebatarle su bastión al partido Propuesta Republicana (PRO).

La dificultad reside en que esa mala imagen pública corre en paralelo con dos escándalos que la dejan al margen del aura de “cambio” con la que el Gobierno arrancó su gestión. Por un lado, aparece el llamado “Coimagate”, la investigación judicial que apunta a una estructura de sobreprecios y coimas en la adquisición de insumos durante la gestión del presidente Milei, donde Karina está bajo sospecha. Por otro lado, el escándalo de la criptomoneda Libra, que la vinculó al lanzamiento y promoción de un token cuyo respaldo está en investigación judicial.

Ese doble frente —mala imagen pública y escándalos sensibles— pone en jaque no sólo su perfil individual, sino también la estrategia electoral del oficialismo que esperaba desplegarla como figura de renovación y frescura. En un contexto donde la corrupción aparece como la segunda preocupación ciudadana detrás de los bajos salarios, según la misma encuesta, el riesgo para el Gobierno es que el desgaste personal de Karina Milei contamine la marca política de su entorno.