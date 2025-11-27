Patricia Bullrich y Martín Menem, el tándem libertario en el Congreso

La agenda política, de acá a fin de año, va a volver a estar en el Congreso.

Por un lado, Martín Menem será revalidado como presidente de la Cámara de Diputados. Hasta las elecciones, ni quienes lo defendían se animaban a pronosticar este resultado. Pero las aguas cambiaron bastante: con la sumatoria de radicales díscolos y peronistas del interior, el hombre del riñón de Karina Milei ambiciona llegar a ser la primera minoría en la Cámara Baja. De darse, sería una señal contundente no sólo del momento del Gobierno sino del peronismo, que perdería ese lugar.

Mientras tanto, Patricia Bullrich debutará en el Senado. Ya elegida como jefa de bloque -después de desplazar a Ezequiel Atauche-, tuvo su primer encuentro chispeante con Victoria Villarruel y mantuvo una reunión con sus compañeros de bancada. Ambas señales son claras: demostrar que la única jefatura que reconoce es la propia, y busca hacer movimientos que demuestren que tiene cierta independencia frente a la secretaria general.

Bullrich y Menem comparten un objetivo inmediato: aprobar el Presupuesto para el 2026.

En cuanto a Karina Milei, su vínculo con la otra mujer fuerte del Gobierno promete generar chispazos más temprano que tarde: Bullrich se niega a reconocer ninguna jefatura más allá de la propia -lo que le da alas a sus intenciones de ir por un cargo electivo en el 2027- mientras que Karina no se lleva bien con nadie que no le rinda absoluta pleitesía.

Además de la avanzada sobre el Ejecutivo, la hermana movió sus fichas en el Congreso. El aval a Bullrich como jefa de bloque en el Senado significó la remoción de ese lugar de Ezequiel Atauche, que respondía a Santiago Caputo. En Diputados se votará, antes de fin de año, a Martín Menem como presidente de la Cámara hasta el 2027.