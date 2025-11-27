El insólito "pedido" de dólares de Rodríguez Larreta

Hoy por la mañana, los contactos de Horacio Rodríguez Larreta se toparon con un mensaje inesperado enviado desde su número de WhatsApp. El texto decía: “Buenas tardes! Tengo para vender 10mil USD. Necesito recibir los pesos en cuenta, por transferencia o depósito. ¿Habrá alguna posibilidad de hacer este tipo de cambio ahora?”

La captura comenzó a circular de inmediato porque el mensaje, viniendo supuestamente de un exjefe de Gobierno porteño, resultaba insólito. Pero la explicación es simple y conocida: se trató de un hackeo, una modalidad de estafa en la que delincuentes toman control de una cuenta para contactar a todos los números agendados y solicitar dinero bajo distintas excusas.

El formato es el habitual. Los estafadores se hacen pasar por la víctima, simulan una urgencia y buscan que el interlocutor envíe una transferencia rápidamente, sin hacer demasiadas preguntas. El “ofrecimiento” de dólares —con un monto alto y la necesidad inmediata de recibir pesos en una cuenta— forma parte de la estrategia para generar confianza y apuro al mismo tiempo.

Este tipo de intrusión en WhatsApp es cada vez más frecuente y afecta tanto a personas anónimas como a figuras públicas. Los delincuentes utilizan datos previos, conversaciones anteriores o simplemente la credibilidad que genera ver el nombre del contacto en pantalla para intentar concretar la estafa en pocos minutos.

El caso de Rodríguez Larreta vuelve a mostrar la facilidad con la que estos ataques pueden ejecutarse y la importancia de desconfiar incluso de mensajes que provienen de contactos conocidos. Ante cualquier solicitud de dinero, aun cuando parezca auténtica, la principal recomendación sigue siendo la misma: verificar por otro canal antes de responder y no realizar transferencias sin confirmación directa.