Quién es Pablo Toviggino, el polémico cajero de "Chiqui" Tapia en la AFA

Pablo Toviggino es una de las figuras más influyentes —y a la vez polémicas— del fútbol argentino contemporáneo. Nacido en Rosario en 1979 y amante de los deportes ecuestres, se define como santiagueño, dado su fuerte vínculo con esa provincia, donde desarrolló gran parte de su carrera dirigencial. Desde sus comienzos encabezando clubes modestos como Comercio Central Unidos, en Santiago del Estero, el actual tesorero de la AFA fue escalando posiciones hasta convertirse en un actor central dentro de la estructura de la Asociación del Fútbol Argentino.

La llegada de Toviggino a la AFA se consolidó en el contexto de la intervención del organismo por parte de un comité de regularización en 2016. Allí fue designado en el area de Tesorería, y al mismo tiempo asumió como presidente ejecutivo del Consejo Federal —órgano que agrupa a las ligas del interior del país, unas 220, con unos 3.500 clubes afiliados—, convirtiéndose en el principal referente del fútbol de ascenso y regional.

Aunque en los papeles su cargo es de una función establecida, en la práctica Toviggino suele ser considerado como “el hombre fuerte detrás del trono” y "la mano derecha" de "Chiqui" Tapia. Más allá de que controla buena parte de la caja de la AFA y gestiona gran parte del fútbol del interior, también, supo capitalizar su influencia con vínculos políticos, demostrando afinidad con sectores peronistas, lo que le otorga un perfil de dirigente federal con llegada al poder político. Incluso ciertos medios lo han vinculado como inversor de la plataforma streaming Carnaval TV, en donde se dieron a conocer los audios de las coimas que salpicó a Diego Spagnuolo, Eduardo "Lule" Menem y Karina Milei.

Sin embargo, su bajo perfil convive con un historial de polémicas y fuertes enfrentamientos tanto dentro del fútbol como ante los medios. En redes sociales, Toviggino se ha destacado por su tono confrontativo y no duda en responder a quienes critican a la AFA, sus decisiones. Uno de los casos resonantes de choque mediático ocurrió en 2025, cuando encaró una acción judicial contra el periodista Alejandro Alfie de Clarín, exigiendo 20 millones de pesos por notas que lo mencionaban. FOPEA consideró la demanda una “persecución judicial” y una amenaza al derecho de informar.

El espacio de Toviggino dentro de la sede de la AFA es muy claro, su oficina se encuentra pegada al del presidente. En el ámbito deportivo, su nombre suele aparecer como protagonista de polémicas con dirigentes de clubes tradicionales. En un cruce con el titular de Talleres de Córdoba —Andrés Fassi—, el tesorero lo trató de “traidor”, “cobarde” y “mentiroso”; esos mismos posteos fueron compartidos públicamente por Tapia, lo que evidencia la vigencia del bloque de poder que representan.

En marzo de 2024, por ejemplo, después de críticas de Carlos Tevez al arbitraje de Pablo Davolo en el partido de Independiente versus Barracas Central, Toviggino respondió con dureza y tono despectivo, recordando violentos episodios de su época como jugador y acusándolo de “desmemoriado”. Existen rumores que el dirigente maneja las designaciones arbitrales de los torneos federales y de la Primera Nacional, algo que tuvo mucho que ver en los polémicos ascensos de Deportivo Riestra y de Barracas Central, club del que fue vicepresidente.

La última controversia de Toviggino fue al designarse a Rosario Central como 'Campeón de Liga 2025' en una reunión de Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino y que luego derivó en el 'pasillo de espaldas' que el elenco de Estudiantes de La Plata le dedicó al campeón. El tesorero de la AFA apuntó contra el presidente del club pincharrata, Juan Sebastián Verón, y posteó:"Sir Sir Sir! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes".

Los más memoriosos recuerdan cono nació el vinculo Toviggino- Tapia en la AFA. El dirigente santiagueño fue denunciado por presunto intento de soborno a asambleístas a cambio de votos para el candidato Luis Segura en la elección contra Marcelo Tinelli por la presidencia de la entidad, que terminó con el escandaloso empate 38-38 (los votantes eran 75). La causa no prosperó y, mediante influencias de Daniel Angelici, Toviggino fue designado luego como miembro de la Comisión Normalizadora de la AFA, desde donde empezó a edificar la llegada de Tapia a la presidencia. Finalmente, el "Chiqui" Tapia lo consagró inmediatamente como su mano derecha.