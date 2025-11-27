Guerra de periodistas: Luis Majul trató de "tirapiedras" a Nancy Pazos

Una vez más, en redes sociales, Luis Majul salió a defender y ratificar su alineamiento con el gobierno nacional. El conductor de “La Cornisa”, fiel a su estilo, decidió demostrarlo con un extenso mensaje apuntando contra los periodistas “tirapiedras” que cuestionan la gestión política y económica de Javier Milei. En particular, contra su colega Nancy Pazos.

“No tienen ni el bosquejo berreta de un plan alternativo al de Milei, pero siempre están dispuestos a decir, como en el caso de Nancy Pazos, que en cualquier momento el gobierno explota. Hablan del Che Guevara, de Rosas y de Perón como si estuvieran vivos y reivindican a todos los militares, empezando por el dictador Hugo Chávez, de cuya idolatría dieron cuenta tanto Néstor Kirchner como Cristina, mientras se choreaban la plata de la obra pública”, introdujo Majul en el mensaje titulado “Los tirapiedras”.

Continuando con el posteo, el periodista señaló: “Son capaces de designar en el cargo de comandante en jefe a César Milani, un militar sospechado de haber cometidos delitos de lesa humanidad, y al mismo tiempo poner el grito en el cielo porque Milei acaba de designar al jefe del Ejército Carlos Presti como ministro de Defensa. Y tras cartón apareció Pablo Duggan, un campeón de los derechos humanos, sentenciando que a él no le gusta que los militares hagan política. Qué lío tienen en la cabeza, ¿no?”.

Concluyendo, Luis Majul cerró: “Se fumaron a Milani sin decir ni mu. Incluidas Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto. Amaron y siguen amando a dictadores con el uniforme militar como Fidel Castro, Hugo Chávez y el sanguinario Daniel Ortega, el ex guerrillero que casi nunca aparece vestido de civil. Pero todavía creen que en las Fuerzas Armadas argentinas mandan y deciden los Jorge Rafael Videla, los Eduardo Emilio Massera y los Osvaldo Agosti. Los ministros de Defensa del Kichnerismo, en términos generales, dieron vergüenza”.

El tuit de Majul contra Nancy Pazos era de esperarse. Hace semanas, tras la victoria electoral de LLA en las elecciones legislativas de medio término, la periodista intensifico las críticas y cuestionamientos contra el gobierno de Javier Milei. En su programa radial, la ex pareja del ministro Diego Santilli sostuvo: “De más está decir que todos queremos que haya muchísimos más laburantes en blanco en este país. Lo que no hay hoy es laburo ni en blanco ni en negro. No hay laburo porque el país está paralizado”.

“Por más que ahora, agrandados como están por el resultado de la elección, salgan a hablar como hizo el presidente del ‘milagro argentino’, realmente el milagro existe en esas mentes y corazones vacíos. El milagro acá no llegó”, afirmó Pazos en su editorial refiriéndose al proyecto de reforma laboral que la administración libertaria trata de impulsar.

Posicionándose como un “consejero del oficialismo”, a diferencia de otros periodistas afines al mileismo como Esteban Trebucq, Majul viene utilizando su cuenta personal de X para dar a conocer su análisis y ajustar una serie de recomendaciones al presidente Javier Milei. Un estilo de posteos que ahora amplió para cuestionar los señalamientos del periodismo opositor.

El primero de esos mensajes lo publicó tras la derrota electoral libertaria en las elecciones legislativas bonaerenses. El día después de aquel sufragio en el que Fuerza Patria triunfa sobre LLA, el conductor de La Nación + subió el posteo llamado “Los diez mandamientos”. A partir de ahí, fueron más habituales las recomendaciones y defensa a la administración nacional por parte del periodista.