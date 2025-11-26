Santiago Caputo acumula multas de tránsito por $14 millones con los autos oficiales

Santiago Caputo, el principal asesor político de Javier Milei, mantiene un patrón de movilidad tan variado como llamativo. En el último tiempo fue registrado ingresando o saliendo de la Casa Rosada en al menos cinco vehículos diferentes: un Peugeot 408 gris, otro 408 plateado, una camioneta Toyota SW4, un auto Toyota Corolla híbrido y una Jeep negra Limited.

El seguimiento de las patentes de esos autos revela una trama más compleja que la simple alternancia de vehículos oficiales. Los registros de tránsito muestran que, en conjunto, las unidades utilizadas por Caputo acumulan más de 14 millones de pesos en multas impagas, al cierre de esta nota. En el pasado la acumulación de multas llegó a los 90 millones de pesos. La mayoría de las infracciones fueron por exceso de velocidad, paso en rojo o uso indebido de carriles exclusivos.

Un ejemplo: el 12 de agosto, uno de los autos fue detectado circulando por el carril exclusivo de la avenida Córdoba, apenas veinte minutos después de que Caputo abandonara la Casa Rosada. La multa fue captada a las 18.47 y Caputo, según los registros de ingresos y egresos de la Casa Rosada, a los que accedió este medio, registró su salida a las 18.22. Para completar el trayecto, aquel día se produciría una reunión en la Quinta de Olivos con diferentes diputados de La Libertad Avanza. Caputo llegaría a esa cena a las 20.22.

El 6 de septiembre a las 2:30 de la madrugada, una camioneta Toyota SW4 pasó un semáforo en rojo en Alem al 500, en pleno microcentro porteño. Caputo esa noche del viernes 5 de septiembre había dejado la Casa Rosada a las 21.15.

Tres días más tarde, el 9 de septiembre a las 9:16, otro vehículo oficial asignado a Santiago Caputo atravesó el Paseo del Bajo a la altura del Km 5.1 sentido sur, reservado al transporte pesado durante los días hábiles. Diez minutos después, Caputo ingresó a la Casa de Gobierno. Un detalle: En la larga lista de multas de los autos que usa Caputo, la más común es usar el Paseo del Bajo en horario que no está permitido.

Aquel día, el chofer de Caputo estaba endemoniado. Cuando terminó la jornada laboral, a las 20.15, Caputo cambió de coche, se subió al Corolla gris y salieron raudos por la Avenida Córdoba utilizando el carril exclusivo para taxis y colectivos. Todas las infracciones permanecen impagas.

Otro punto para analizar de los autos que usa Santiago Caputo es la propiedad de los vehículos. Los registros automotores indican que de los 5 vehículos analizados, 2 están a nombre del Ministerio de Justicia. Se trata de los dos Peugeot 408. Luego la camioneta Toyota SW4 figura registrada a nombre de una persona llamada Juan José Palmiotti, el titular del Toyota Corolla gris es la empresa ASP Blindajes SA y la más reciente, la camioneta Jeep, está registrada a nombre de una mujer llamada Noelia Pons, que, según relataron fuentes de la SIDE a esta revista, sería un alquiler de la empresa Jack Cars. Esta concesionaria de autos tendría una importante flota de vehículos de alta gama alquilados a la SIDE. Sergio Neiffert es amigo de Horacio Jack, dueño de la concesionaria.

El esquema combina autos oficiales, choferes rotativos y un historial creciente de infracciones. Caputo cambia de vehículo con frecuencia, a veces en un mismo día, y los autos que utiliza –según los registros– pertenecen a diferentes dependencias públicas. El resultado: una deuda millonaria en multas que, en la práctica, terminan siendo absorbidas por el Estado.

A continuación, todos los autos de Caputo: