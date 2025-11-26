"El Gordo Dan" contra "Chiqui" Tapia: "Los F-16 volando sobre el predio de la AFA"

Daniel “El Gordo Dan” Parisini, el tuitero libertario conocido por su estilo provocador, volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez, por un mensaje dirigido a Claudio “Chiqui” Tapia que generó revuelo: “Los F-16 volando sobre el predio de la AFA”, escribió, en alusión directa al reciente avión de combate exhibido por el Gobierno y como una suerte de amenaza simbólica hacia la conducción del fútbol argentino.

El comentario no cayó en el vacío. Tapia atraviesa uno de los momentos más tensos de su gestión: la crisis desatada por la polémica con Rosario Central —que encendió la ira de los hinchas, dirigentes y hasta del propio Gobierno— dejó a la AFA en el ojo de la tormenta. Según reconstruyó Perfil, la pelea escaló cuando Javier Milei decidió posar en el sillón presidencial con la camiseta de Estudiantes, gesto leído como un nuevo mensaje contra el presidente de la AFA y parte de una seguidilla de críticas abiertas hacia su figura.

En este clima de creciente desgaste, el tuit de Parisini actuó como gasolina sobre un fuego ya extendido. Para el oficialismo libertario, Tapia se convirtió en un adversario cómodo, y la reacción en redes amplificó aún más el malestar. Aunque el mensaje de “El Gordo Dan” no pasó de lo virtual, volvió a instalar el tono beligerante con el que sectores afines al Gobierno se expresan hacia el dirigente.

Entre la presión política, el enojo popular y los cuestionamientos internos del fútbol, el frente que enfrenta Tapia se vuelve cada vez más complejo. Y, en ese escenario, el ruido generado por Parisini no hace más que reafirmar que la disputa entre la AFA y el Gobierno está lejos de apagarse.