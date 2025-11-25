En las redes discriminan a un tuitero libertario por no ser argentino

El episodio comenzó cuando la cuenta @porqetendencias señaló a un usuario libertario que, desde hace años, apoya abiertamente a Javier Milei. Se trata de @ElTrumpista, un perfil creado en homenaje a las ideas de derecha de Donald Trump y cuya foto de perfil muestra una imagen del expresidente estadounidense de joven, sosteniendo un pájaro. El usuario vive en Uruguay, pero durante mucho tiempo se mostró como uno de los defensores más fervientes del actual Presidente argentino.

La polémica se encendió cuando X activó su nueva función que revela automáticamente desde qué región se escribe —salvo que el usuario la desactive— y quedó expuesto que @ElTrumpista no reside en Argentina. Ese solo dato desató una oleada de comentarios despectivos. Varios usuarios lo cuestionaron por “opinar de Argentina desde otro país”, mientras otros lo acusaron de “tener el tupé de hablar de temas locales viviendo afuera”.

La herramienta de ubicación, presentada por la empresa como una forma de dar “transparencia y contexto”, ya generó debates por su capacidad para convertir discusiones políticas en señalamientos personales. En este caso, antes que debatir sobre las ideas que el tuitero comparte desde hace años, muchos prefirieron enfocarse en su procedencia.

Lejos de apagarse, el episodio reavivó un debate clásico en redes: ¿opinar sobre la Argentina requiere vivir en la Argentina? Para algunos, sí; para otros, la militancia digital no reconoce fronteras. Pero la reacción contra @ElTrumpista mostró qué tan rápido puede derivar todo en discriminación cuando un perfil queda expuesto con un solo dato adicional.