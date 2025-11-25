Feinmann cruzó a Sampaoli por la muerte de Maldonado: "Se ahogó, fracasado vendehumo"

En las últimas horas, Eduardo Feinmann volvió sobre un registro que marcó uno de los momentos más tensos de 2017: el reclamo público de Jorge Sampaoli por la aparición de Santiago Maldonado. El fragmento corresponde a una conferencia en la que el entrenador, recién llegado a la Selección argentina, pidió que el hecho fuera esclarecido y que el joven mapuche apareciera con vida. “Tenemos que tener un país mejor, donde estas cosas no ocurran más. Ojalá lo encontremos pronto”, había dicho entonces, sumándose al pedido social que atravesaba al país.

Aquel gesto de Sampaoli se produjo en medio de una fuerte presión pública y política. El técnico, que venía de asumir con grandes expectativas deportivas, utilizó su exposición para solidarizarse con la familia de Maldonado y con el reclamo por su paradero. Según reconstruyó Página/12, el mensaje del entrenador se sumó a otros pronunciamientos de figuras del deporte y la cultura que ese año exigían una respuesta del Estado.

El video volvió a circular a raíz de la final de la Copa Sudamericana, en la que Lanús le ganó a Atlético Mineiro - su actual equipo- y llegó a la cuenta de Feinmann, que decidió comentarlo y compartirlo con un mensaje tajante. Desde su perfil en X, @edufeiok, el periodista escribió: "Se ahogó, fracasado vendehumo", aludiendo al desenlace de la causa Maldonado y apuntando directamente contra Sampaoli. La frase generó reacciones encontradas y reavivó la discusión sobre la actitud del entonces DT y el tratamiento mediático del caso.

La intervención de Feinmann se sumó así a las múltiples relecturas que, ocho años después, siguen emergiendo sobre uno de los episodios más sensibles de la agenda pública reciente