Joni Viale tuvo un ataque de independencia: "Toman deuda, ajustan, ¿dónde está toda esa plata?""

En su ciclo televisivo, Jonatán Viale realizó un análisis feroz de los préstamos crediticios que el gobierno nacional viene tomando a lo largo del año. El periodista sorprendió mostrando una línea de tiempo en el que se demuestra cómo la administración libertaria viene endeudándose pidiendo créditos a distintos organismos y entidades financieras. El cuestionamiento mediático fue difundido en las redes sociales, teniendo en cuenta la conocida afinidad del hijo del reconocido Mauro Viale con la gestión de Javier Milei.

“¿Dónde está la plata? ¿Qué se hizo con eso?”, preguntó Viale y continuó: “Entraron muchos dólares, pero…”. Utilizando una analogía futbolística sobre las ventas de jugadores de River Plate, el periodista cuestionó al gobierno nacional por el déficit de reservas en el BCRA. Una crítica solapada a las maniobras del ministro Luis Caputo que utilizó los diversos aportes financieros para mantener la línea cambiaria del dólar sin acrecentar las reservas.

“Hasta ahora hubo muchos salvatajes, muchos rescates”, señaló el conductor en su ciclo televisivo de TN y detalló: “Tuviste blanqueo, 20.000 millones de dólares; tuviste al FMI desembolsando 12.000 millones de dólares; tuviste el campo que liquido 7.000 millones de dólares con retenciones cero y, ahora, tenés el Tesoro que promete este swap de 20.000 millones de dólares. No es que faltaron dólares. El gobierno fue consiguiendo distintos puentes, pero nunca se acumularon reservas y siempre terminamos pidiendo más y cada vez más rápido”.

Desde su llegada al poder, la administración de Milei montó una estrategia financiera que combinó tres ejes para generar entradas en dólares: un importante programa de financiamiento internacional, un blanqueo masivo de ahorros no declarados y medidas para “remonetizar” la economía informal en divisas. La columna vertebral de esta estrategia fue diseñada por Luis Caputo.

Uno de los pilares más visibles fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este año, el ministro anunció un plan para obtener un préstamo de US$ 20.000 millones, destinado en buena parte a reforzar las reservas del Banco Central (BCRA) y así respaldar un nuevo esquema cambiario. Según el funcionario, estos fondos “no van a ser para financiar gastos sino recapitalizar el activo del Banco Central”, afirmó. Por su parte, Milei justificó el acuerdo señalando que así podrían elevar las reservas brutas del BCRA “a por lo menos 50.000 millones de dólares”.

Sin embargo, ese refuerzo de reservas fue clave para uno de los objetivos más ambiciosos del nuevo gobierno: flexibilizar o eliminar el “cepo” cambiario que limitaba la compra de dólares y la movilidad de capitales. Con los dólares del FMI, el gobierno proyectó un régimen cambiario con bandas más amplias (entre 1.000 y 1.400 pesos por dólar) para permitir una flotación más libre. Al mismo tiempo, la cartera económica impulsó un gran blanqueo de ahorros en dólares para captar divisas que los ciudadanos mantenían “bajo el colchón” o fuera del sistema formal.

En la primera etapa, el ministro anunció que se habían declarado más de US$ 22.500 millones. Este ingreso masivo fue celebrado por el Ejecutivo como una señal de confianza en el nuevo modelo económico. En mayo, el gobierno lanzó el “Plan de Reparación Histórica del Ahorro de los Argentinos”, que permite a ciudadanos usar sus dólares no declarados sin tener que justificar su origen. La administración mileista defendió esta iniciativa como un “cambio de régimen” que busca respetar la libertad financiera. “Es un cambio de régimen que apunta a devolverle la libertad de sus ahorros a la gran mayoría de los argentinos que fue abusada por exceso de impuestos y exceso de regulaciones”, afirmaron en Casa Rosada. Pero, hasta el momento, ese ingreso en billetes estadounidense no incrementaron las exiguas arcas del Banco Central.