Scioli presentó su marca de yerba mate con un curioso eslogan: "Se te fue la mano"

Daniel Scioli sorprendió en la última asamblea del Consejo Federal de Turismo al aparecer con un obsequio inesperado: una yerba mate propia, creada especialmente para regalar en encuentros institucionales. La marca, llamada “Pichichi”, retoma el apodo que usaba durante su etapa como jugador de futsal en el club Villa La Ñata. El paquete, de color naranja y con el número 9 impreso, refuerza esa estética deportiva. Pero lo que más llamó la atención entre los presentes fue el reverso del envase: un dibujo del funcionario en plena jugada y un eslogan provocador y humorístico, “Se te fue la mano”, una frase que funciona como guiño directo al accidente que Scioli sufrió en 1989 mientras competía en motonáutica, cuando perdió parte de su brazo derecho.

La yerba no está a la venta. Se trata de una edición limitada destinada únicamente a regalar, según explicaron desde su entorno. La producción estuvo a cargo de amigos del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, los mismos que meses atrás habían elaborado otra edición especial con los colores del Inter Miami y el número 10 de Lionel Messi. El gesto generó sorpresa y comentarios por igual, mezclando humor, autorreferencia y una estética que combina deporte y política en partes iguales.

El lanzamiento informal coincide con un momento particular del sector yerbatero, que viene mostrando números en alza. En los primeros nueve meses de 2025, el consumo interno creció casi un 10 % respecto del año anterior, y las exportaciones se encaminan a superar los 50 millones de kilos, según datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate. En paralelo, el Gobierno avanzó con la desregulación casi total del mercado a través del decreto 812/2025, lo que configura un escenario más libre para la actividad.

En ese contexto, la aparición de la yerba “Pichichi” operó como un detalle pintoresco dentro de la agenda del CFT y como una nueva muestra del estilo personal de Scioli: lúdico, mediático y siempre dispuesto a capitalizar su propia biografía en clave humorística.