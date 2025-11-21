Eduardo Feinmann se quejó de que Milei sigue repartiendo planes al mejor estilo K

En su ciclo de A24, Eduardo Feimann se refirió a la ayuda social que el gobierno nacional mantiene mediante subsidios estatales. Tras los datos de UNICEF Argentina, que destacó una caída en la pobreza con respecto al año pasado, el conductor afirmó: “La ayuda social de este gobierno es silenciosa. Pasa bajo el radar y nadie habla, pero es muy potente”.

En el noticiero se dio a conocer que la actualización de la Tarjeta Alimentar y de la Asignación Universal por Hijo superó en más del doble al de la gestión de Alberto Fernández. El último informe de UNICEF Argentina —basado en los datos oficiales del INDEC— registra una caída de la pobreza monetaria entre niñas, niños y adolescentes al comparar el segundo semestre de 2024 con el mismo período del año anterior: del 58,5% al 52,7%.

El organismo aclara que la serie que analiza cubre hasta 2024 y que la evaluación combina indicadores de ingresos con mediciones de privaciones, por lo que interpreta la mejora como un movimiento real pero con limitaciones metodológicas propias de las fuentes oficiales. Tres factores explican, en términos agregados, la mejora que señala UNICEF: la reducción de la inflación interanual respecto al pico previo, una recuperación parcial del empleo formal y ajustes en la política de transferencias que beneficiaron a familias con hijos.

Informes económicos señalan que la estabilidad relativa de precios durante 2025 y la recomposición de salarios reales en algunos segmentos facilitaron que los ingresos de los hogares con niños alcanzaran, en promedio, umbrales de consumo más amplios que los del año anterior. Esta combinación de mayor poder de compra y empleo explica buena parte del descenso observado en las encuestas. No obstante, UNICEF y los análisis asociados subrayan que la caída de la pobreza no fue homogénea: persisten brechas marcadas según nivel educativo del jefe de hogar, tipo de empleo y residencia en barrios populares o en el interior del país.

El informe advierte que, aunque los promedios mejoraron, los hogares más vulnerables siguen concentrando privaciones severas en acceso a servicios, salud y nutrición, lo que limita la consolidación de una recuperación sostenible. Esa cautela metodológica es central para entender que la baja puntual no equivale a solución estructural. En paralelo a los cambios en los ingresos y los mercados laborales, la política social aplicada por el gobierno de Javier Milei mostró simultáneamente recortes, reordenamientos y apuntes de focalización.

Distintos mapas de políticas sociales publicados en 2025 documentan que la administración redujo el gasto en programas dirigidos a jóvenes y adultos, reordenó líneas de apoyo y concentró recursos en prestaciones para la infancia, aunque muchas prestaciones tradicionales vieron recortes en su nivel de beneficio real. Entre las prestaciones que el Ejecutivo mantuvo y ajustó al alza figura la Asignación Universal por Hijo (AUH): la administración confirmó aumentos en los montos en curso durante 2025, decisión que contribuyó directamente al poder adquisitivo de familias con menores a cargo.

En contrapartida, el gobierno eliminó o dio de baja una serie de programas sociales y culturales administrados por la Secretaría de la Niñez y reestructuró grandes programas para adultos, jóvenes y trabajadores informales: Potenciar Trabajo, por ejemplo, fue reemplazado por esquemas como “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social” con beneficios nominales menores; PROGRESAR sufrió una fuerte caída en beneficiarios. Además, hubo disolución de varias iniciativas y programas considerados “no prioritarios”, según resoluciones publicadas en el Boletín Oficial y reportes de medios.

La combinación de aumentos en transferencias dirigidas a la infancia y la retirada o achicamiento de programas para otros grupos explica, en el diagnóstico de organismos y centros de investigación, por qué la reducción de la pobreza fue más visible entre hogares con niños: la reorientación del gasto social amplificó el efecto sobre ese segmento poblacional mientras que otros grupos perdieron protección o vieron caer el monto real de sus prestaciones.