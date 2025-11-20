Denuncian ataques de Milei al periodismo ante la Comisión Interamericana de Derecho Humanos

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia formal por los ataques del gobierno de Javier Milei contra periodistas y trabajadores de prensa. La exposición estuvo a cargo de “Paco” Rabini, dirigente histórico del gremio, secretario adjunto electo del SiPreBA, tesorero de FATPREN y referente de los delegados de Clarín, quien habló en nombre de miles de trabajadores del sector.

Rabini cerró su intervención con un mensaje que sintetizó el planteo del gremio: “Atacan a periodistas y trabajadores de prensa porque quieren destruir el rol social de la comunicación: clave para la democracia, para cuestionar al poder y para discutir un modelo económico, social y político de ajuste y exclusión”. Según la presentación, los trabajadores de prensa vienen sufriendo desde hace dos años ataques sistemáticos por parte de la administración Milei.

La audiencia se realizó en la Universidad de Miami y fue convocada a pedido de organizaciones sindicales y entidades profesionales del sector, como SiPreBA, FATPREN, ARGRA, CELS, Amnistía Internacional Argentina y FOPEA, además de colectivos académicos como la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. También participaron periodistas que relataron sus experiencias personales como víctimas de agresiones y hostigamiento, entre ellos Julia Mengolini, Hugo Alconada Mon y Tomás Cuesta.

En la sesión se incluyeron casos específicos mencionados por las organizaciones, como las represiones en manifestaciones públicas —entre ellas la que dejó gravemente herido al reportero gráfico Pablo Grillo—, además de denuncias por precarización laboral y vaciamiento de medios públicos y autogestivos. El objetivo central del reclamo fue exigir al gobierno explicaciones y el cese inmediato de las prácticas que, según la denuncia, afectan el ejercicio profesional del periodismo y vulneran el derecho social a la información.