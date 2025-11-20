Antes de las coimas: los otros escándalos de Spagnuolo en el Gobierno

Los audios filtrados en agosto de 2025, donde Diego Spagnuolo hablaba de “retornos del 8 %” en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), terminaron con su carrera pública. Pero antes de ese escándalo —que derivó en su desplazamiento el 21 de agosto por decreto 599/2025— ya acumulaba un historial de polémicas: compras millonarias irregulares, documentos oficiales con terminología ofensiva y un conflicto con un niño con autismo marcaron los menos de dos años que estuvo al frente del organismo (diciembre 2023 – agosto 2025).

1. Compras a sobreprecio y vínculo con Martín Menem

En agosto de 2024, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello hizo una denuncia por estafa y administración fraudulenta. La ANDIS había gastado casi $30.000 millones en contrataciones directas sin licitación a esa proveedora, que vendía productos de Gentech, la marca de suplementos de Menem. Los audios de 2025 reactivaron la causa: Spagnuolo le explicaba a un proveedor que “del cobro de medicamentos” debía aportarse “el 8 %” para “subirlo a Presidencia”. El abogado Gregorio Dalbón amplió la denuncia y advirtió que se desviaron fármacos esenciales para más de 1,5 millón de personas con discapacidad. Menem negó todo y tildó los audios de falsos. Tras el estallido, la página FarmaOnline eliminó los catálogos de Gentech.

2. Términos ofensivos en una resolución oficial

El 27 de febrero de 2025, Spagnuolo firmó la Resolución 187/2025, que clasificaba la discapacidad intelectual con categorías abolidas hace décadas: “idiota”, “imbécil” y “débil mental”. El repudio fue inmediato. Él dijo que “otro funcionario” había redactado el texto. La norma fue derogada.

3. El conflicto con Ian, un niño con autismo

En marzo de 2025 (viralizado en mayo), Spagnuolo recibió a Marlene Spesso y a su hijo, Ian Moche. Según el video, les dijo: “Si tuviste un hijo con discapacidad, es problema de la familia, no del Estado”, y cuestionó el peaje gratuito. Ian se quebró luego en Gelatina: “Es faltarle el respeto a toda la lucha”. Spagnuolo los acusó de “mentirosos” en LN+. Organizaciones del sector calificaron el episodio como un retroceso institucional.

4. Recortes y denuncias de maltrato

Su gestión redujo 300 puestos, centralizó prestaciones y eliminó intermediarios. Hubo acusaciones de persecución laboral y críticas públicas de Inés Estévez y Julieta Díaz por la “falta de empatía”.

Su salida, tras los audios difundidos por Carnaval, coronó una gestión marcada por denuncias, controversias y retrocesos en derechos que terminaron volviéndolo insostenible.