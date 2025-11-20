Tamara Pettinato contra Fabiola Yañez: "Por qué viralizó el video que nada tiene que ver con la denuncia"

Tamara Pettinato respondió a las acusaciones que Fabiola Yañez dijo en los medios dando a entender que la comunicadora fue una de las amantes del ex presidente Alberto Fernández. En diálogo con un notero de América, la hija de Roberto Pettinato destacó:”Se cuida de no asegurar algo que no puede asegurar... ninguno de ustedes puede asegurar que fui amante de Alberto”.

En la misma entrevista, la ex panelista de Bendita TV aprovechó el reportaje y arremetió contra la ex primera dama. “Estaría bueno que explique por qué viralizo el video que nada tiene que ver con la denuncia a su ex pareja”, señaló. Confirmando que tuvo una amistad con el ex presidente, la mediática no se pronunció sobre si tuvo un vínculo sentimental con el dirigente peronista.

Esta semana, Fabiola Yañez volvió a hablar públicamente y sus declaraciones reavivaron el escándalo que involucra a Pettinato y al expresidente Alberto Fernández. En una entrevista televisiva, la periodista sostuvo: “Yo ya sabía lo que pasaba entre él y Pettinato”, una frase que rápidamente se viralizó. “Yo creo que es algo que a la gente le resultó chocante”, agregó, al referirse al impacto que produjo la revelación sobre el presunto vínculo entre el ex mandatario y la conductora.

En otra aparición, esta vez en el programa A la Tarde, Yañez profundizó en el sentimiento de exposición que vivió tras la difusión de los videos íntimos. “Es avergonzante, sí, pero creo que también es humillante”, señaló, remarcando que lo sucedido mostraba “la otra cara de Alberto”. También habló del vínculo del ex presidente con su hijo Francisco y aseguró: “Hace un año y ocho meses que no lo ve… su padre no viajó nunca a verlo y se hace muy difícil que se pueda tener una interacción de calidad a tanta distancia”. Respecto de su relación actual con su ex pareja, fue tajante: “No, es que no tenemos, no hay relación”.

La semana pasada, en el ciclo streaming conducido por Tomás Rebord, Fernández se presentó a conversar sobre diversos temas, pero no pudo escapar del interrogatorio sobre la grabación que se difundió a los medios, en la que la Pettinato hablaba frente a cámara en un tono sugestivo, bebiendo una cerveza, mientras el mandatario la filmaba. Según el ex presidente,ante la sorpresa del conductor y los panelistas del programa, el detonante de esta situación comprometedora fue el periodista Ernesto Tenembaum.

"Vino para hacer un reportaje para la televisión china, ese día Ernesto Tenembaum me había maltratado en su programa de radio. Le digo a Tamara: 'Che, vos me conoces a mí, por qué dejaste que Ernesto me trate asi'. Vamos a mostrarle a Ernesto, que dentro de su programa hay alguien que me quiere mucho y así surge la charla esa”, terminó de explicar el dirigente peronista frente a la incredulidad de los entrevistadores, aclarando que la grabación nunca fue enviada a Tenembaum.

El año pasado, tras la divulgación de diversas imágenes en el que el ex presidente era acusado de haber maltatado físicamente a Fabiola Yañez; se divulgó en los medios, en simultáneo, el controversial video protagonizado por Tamara Pettinato. La versión era que la ex primera dama encontró la grabación comprometedora en el celular que el mandatario le había regalado a su pequeño hijo Francisco y que sirvió para difundirlo y ser un pase de factura por el presunto romance.