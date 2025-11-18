Majul vuelve a alinearse con el Gobierno: "El impactante cambio de Milei"

"El impactante cambio de Milei" es el título que Luis Majul eligió para postear en su cuenta personal de X. Como es habitual en el periodista, utilizó una vez más las redes sociales para dar a conocer su análisis y ajustar una serie de recomendaciones al presidente Javier Milei. Anteriormente, el conductor de La Cornisa desarrolló distintas observaciones sobre qué se debería cambiar en el Gobierno.

"Javier Milei comienza a dar las primeras señales de cambio. En lo político y en lo personal también. Para empezar: usa mejor el tiempo. Para seguir: sigue pensando que la mayoría de los periodistas y muchos economistas hacen mal su trabajo. Para terminar: aun así, ya no los insulta en público como hacía antes, cada dos por tres", remarcó Majul.



A continuación, el periodista detalló que el mandatario viene desarrollando un cambio de actitud asesorado por especialistas. "En cambio, trabaja para mantener a su ego ‘en caja’. De hecho, ayer domingo empezó el día con una reunión de trabajo a las 10, otra a las 11, y a las 12 recibió al rabino Richard Kaufman, responsable del sitio Coaching Kosher, que tiene como ejes ‘la sanación y el empoderamiento emocional’", señaló.

"El presidente, antes de las elecciones de octubre, mantenía larguísimas charlas sobre economía con diferentes interlocutores: desde el supuesto atraso del dólar hasta el ‘efecto kuka’ en el riesgo país. Ahora, a esos encuentros los redujo a su mínima expresión: responde por mensaje, breve y concreto, como lo hacía Mauricio Macri cuando estaba en su lugar. Ayer, a primera hora de la mañana, más interesado que en charlar o enseñar, parecía estar muy enfocado en la aprobación del Presupuesto 2026 y lo que denomina reformas de segunda generación", destacó Majul.



Tras la derrota electoral en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, Luis Majul decidió convertirse en una especie de consejero incómodo de Javier Milei. El día después de aquel sufragio, con LLA saliendo en segundo puesto frente al peronismo, el conductor subió los "diez mandamientos" que el presidente debe aplicar para ganar la contienda nacional del 26 de octubre.

Probablemente, Majul pueda adjudicarse cierta autoría sobre este cambio de postura en el jefe de Estado. "Cuando digo que Milei está cambiando, me refiero a que el presidente está mucho más preocupado por las cosas prácticas que por pelearse con todo el mundo", cerró el periodista de La Nación+.