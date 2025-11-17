Mirtha Legrand a Fabiola Yáñez por la fiesta de Olivos: "Yo vi el funeral de mi hermana por TV"

Mirtha Legrand volvió a instalar en la agenda pública el episodio de la fiesta en la Quinta de Olivos durante la pandemia. Fue en su programa del sábado 15 de noviembre, donde la conductora recibió a Fabiola Yáñez y no dejó pasar la oportunidad de pedirle explicaciones. En la mesa también estaban Robertito Funes Ugarte, Claudio Savoia y Mariana Arias.

Con un tono firme pero cargado de emoción, Legrand recordó la muerte de su hermana gemela, Goldy —Silvia Legrand—, ocurrida el 1 de mayo de 2020 a los 93 años. “Mi hermana gemela falleció en plena pandemia y yo lo vi a través de un canal de televisión… a lo lejos, por la televisión la vi, no podía asistir”, contó, dejando en claro el contraste entre su situación y la celebración que se realizó en Olivos mientras regían las restricciones sanitarias.

La conductora avanzó con preguntas directas: quiso saber si la ex primera dama había sido la responsable de organizar la cena. Yáñez respondió que “no la hice yo”, asegurando que había personas trabajando en la residencia ese día. Legrand insistió en que buscaba “ayudar para que confiese todo porque la gente tiene versiones diversas”, tensando aún más el intercambio.

Yáñez, incómoda, reiteró las disculpas públicas que ya había expresado: “No voy a cansarme jamás de pedirles disculpas a todos los argentinos, sé que no se debió hacer… fue una cena, sí”, subrayó.

El episodio volvió a confirmar algo que Mirtha demuestra desde hace décadas: incluso a su edad, sigue siendo la entrevistadora más incisiva del país. Con preguntas simples pero implacables, logra lo que pocos: incomodar al poderoso sentado frente a ella y llevar cada conversación al punto exacto donde quiere llegar.