Eduardo Feinmann saluda el ingreso de un encuestador a la política: "¿Es joda? Un chanta"

El analista político y encuestador Federico F. González, director de Federico González y Asociados, anunció el 11 de noviembre su precandidatura a presidente para 2027. Psicólogo de formación, González se destacó por la precisión de sus sondeos: en las PASO 2019 fue el consultor que menos se equivocó tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, y durante 2023 anticipó con exactitud el crecimiento libertario en CABA y el empate técnico entre las principales fuerzas.

Meses atrás, en septiembre de 2025, González había pronosticado con precisión la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires frente a Axel Kicillof. En entrevistas radiales afirmó: “Creo que va a ganar el peronismo en la provincia de Buenos Aires por unos tres puntos”. También anticipó que triunfaría “mucho en la tercera sección electoral”, lo que terminó siendo una señal adversa para el Gobierno nacional y se cumplió con exactitud.

En redes sociales presentó su plataforma con dos mensajes clave: “Tengo 100 propuestas para revolucionar Argentina. Concretas. Las vas a conocer una por una. Nunca te voy a pedir que me votes. Solo que me escuches. Va en serio. Quiero ser Presidente”. “Hay dos clases de políticos: los que se guardan la torta para ellos y al Pueblo le dan las migajas; y los que se ocupan de agrandar la torta para que todos puedan comer”.

La respuesta del periodista Eduardo Feinmann fue inmediata y pública. En su cuenta de X escribió: "¿Es joda? Un chanta", en referencia directa al anuncio de González.

El cuestionamiento no apunta al contenido de las propuestas, sino al perfil del candidato: González carece de experiencia en gestión pública o militancia partidaria. Su trayectoria se limita al análisis de datos y la consultoría privada. Para críticos como Feinmann, saltar de interpretar encuestas a pretender ejecutar políticas de alto impacto —formar un millón de emprendedores, rediseñar el sistema educativo, generar exportaciones masivas de talento— resulta poco creíble sin haber administrado nunca un área de gobierno ni negociado una ley.