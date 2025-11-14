De Vido preso: los argumentos que presentó para tener domiciliaria

Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal durante la gestión de Nestor y Cristina Kirchner fue condenado en el segundo juicio por la tragedia ferroviaria de Once y volvió a quedar detenido en una cárcel. Este miércoles, el Tribunal Oral Federal N° 4 rechazó el pedido de su defensa para que no vuelva a quedar tras las rejas. Los jueces Néstor Costabel, Ricardo Basílico y Fernando Canero, en una resolución de siete páginas ratificaron la pena de cuatro años que esta semana dejó firme la Corte Suprema de Justicia.

La defensa de De Vido, a cargo del abogado Maximiliano Rusconi, realizó dos planteos: uno para suspender la orden de detención del jueves y otro para que, en caso de que se concrete su arresto, que acceda a un régimen de prisión domiciliaria. Esta segunda cuestión aún no fue resuelta por el TOF N° 4, ya que deberán evaluar que e ex funcionario de 75 años es hipértenso e insulino dependiente, sufre de hipertrofia ventricular izquierda y asma.

Por ese motivo, los apoderados del exfuncionario presentarán nueva documentación médica que acreditaría que el exministro no está en condiciones de cumplir su condena en un penal. Hasta el momento el Tribunal anunció que no se ajusta a ninguna de las condiciones que la ley contempla para suspender la ejecución de una pena privativa de libertad.

Según las normativas vigentes, solo dos situaciones pueden suspender el cumplimiento de una condena efectiva: si la persona es una mujer embarazada o una madre con hijos de menos de seis meses, o si la persona padece una enfermedad grave que pone en riesgo su vida, lo cual debe ser confirmado por peritos oficiales.

El 22 de febrero de 2012, la llamada tragedia de Once se cobró la vida de 52 personas y dejó más de 700 heridos. La falla mecánica de un tren termino por colisionar contra las estructuras de la terminal ubicado en Plaza Miserere de la linea Sarmiento. De Vido fue condenado a cuatro años de prisión por administración fraudulenta, ya que se probó que no controló debidamente el uso de los fondos públicos asignados a Trenes de Buenos Aires (TBA). También le dictaron la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La condena por la Tragedia de Once es la primera sentencia sobre el exministro que adquiere firmeza en la Corte.No es la primera vez que el dirigente peronista está privado de su libertad. Tras perder sus fueros como diputado nacional en octubre de 2017, fue detenido por primera vez en el marco del caso Río Turbio y estuvo detenido un par de años en Marcos Paz.

Este año, el exministro también fue declarado culpable en primera instancia por irregularidades en la adquisición de 11 buques de gas natural licuado (GNL) entre 2008 y 2009. En 2022 ya había sido condenado por la compra de “trenes chatarra” a España y Portugal durante el gobierno de Néstor Kirchner. En los dos procesos recibió una condena de cuatro años de prisión.