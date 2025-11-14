Malena Galmarini cruzó a Diego Santilli: "Lo tuyo es el serrucho"

“Diego, le serruchaste el piso al narco Espert; le serruchaste el piso a Karen Reinhardt, le serruchaste el piso a Catalán: lo tuyo siempre fue la motosierra, gordi”, fue el contundente posteo que realizo Malena Galmarini en su cuenta de la red social X. La ex interventora de AYSA, en la gestión de Alberto Fernández, respondió un mensaje que Diego Santilli dedicó al ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco.

La esposa de Sergio Massa no se guardó nada y cargo con munición gruesa contra el diputado electo. “¿Nunca creí que ibas a ir tan lejos como para serrucharle el piso a los bonaerenses que te votaron hace días; aunque lo hiciste con los porteños, así que nos sorprende? No. Nos sorprende. ¡Lo tuyo no era la motosierra; manejas mejor el serrucho. Los bonaerenses somos argentinos, viste! ¡Como vos!”, cerró Galmarini.

En redes sociales, la hija del dirigente justicialista “Pato” Galmarini recordó todo el proceso que el ex vicejefe de Gobierno porteño tuvo que transitar hasta encabezar la lista libertaria bonaerense en las legislativas nacionales y ganarlas, para luego asumir la cartera de Interior en reemplazo de Lisandro Catalán. Sin embargo, lo que detonó a la dirigente peronista fue la respuesta del “Colorado” Santilli al funcionario de Axel Kicillof.

Ya en uso de sus funciones, el ministro de Interior recibió un pedido de reunión del ministro de Gobierno provincial Carlos "Carli" Bianco. "¡Dale, Carli, gracias! Tomo nota", le contestó Santilli al funcionario bonaerense, en la misma publicación en la que se difundía la intención de dicho encuentro. Muchos tomaron la actitud del ahora ministro libertario como un tremendo ninguneo a la administración Kicillof.

El Poder Ejecutivo bonaerense pidió el encuentro con Santilli para conversar sobre los fondos de coparticipación y la reactivación de las mil obras que la gestión peronista asegura que el gobierno de Javier Milei frenó. "En el día de hoy solicité formalmente una reunión al Ministro Diego Santilli para reclamar los fondos que el gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las 1000 obras que dejaron abandonadas en la provincia de Buenos Aires", había escrito Blanco en X.

Ante esta actitud , Bianco respondió con una ironía la chicana de Diego Santilli: “Por ahí no me puede contestar porque está buscando oficina". "Hay una discriminación política sobre la Provincia de Buenos Aires. El Presidente se juntó con veinte gobernadores y no con el gobernador Kicillof, que pidamos una reunión y lo único que hagan es tomar nota...", agregó Bianco enfático.

Tras el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas de la Provincia, el mandatario de provincia de Buenos Aires pidió en varias ocasiones una reunión con Milei, pero el Jefe de Estado respondió negativamente. Al ganar La Libertad Avanza las elecciones legislativas de medio termino de forma contundente, hasta incluso en territorio bonaerense, la estimada reunión entre los dos lideres cayó en un limbo que será improbable de remontar.

Para tensar más la cuerda con el ex ministro de Economía de Cristina Kirchner, en redes sociales, Santilli tuiteó: “No adheriste al Pacto de Mayo. No adheriste al RIGI. No adheriste a la Ley de Reiterancia. ¿Y te autopercibís excluido? No escribas una cosa en Twitter y hagas otra en público. Hay millones de bonaerenses en el medio. ¿O tenés que pedirle permiso a CFK?”.