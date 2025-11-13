"Mi mayor antagonista": Mauricio Macri y el libro sobre su padre Franco

El ex presidente Mauricio Macri presentó su nuevo libro titulado Franco, donde reconstruye la vida de su padre, Franco Macri, y describe la compleja relación entre ambos. Según Macri, Franco fue “mi padre, mi maestro más influyente y también mi mayor antagonista”.

En la obra, Macri narra el origen de su progenitor como inmigrante italiano que, con enorme esfuerzo, se forjó un camino en la Argentina hasta convertirse en un empresario destacado. Pero también muestra un relato de tensiones, expectativas y enfrentamientos internos. “Lo escribí desde la admiración y el amor que un hijo puede sentir por quien le dio todo, pero también como un ejercicio de memoria emotiva para intentar comprender a ese hombre colosal que acertó y se equivocó como ningún otro”, expresó el autor al presentar el volumen.

El lanzamiento del libro reveló más que una biografía empresarial: expuso un vínculo personal conflictivo que Macri ahora pone en palabras. Y al hacerlo, revisita tanto la historia familiar como la de un país. El ascenso de los Macri en la Argentina, su influencia en la economía y su lugar en la escena política forman parte del texto.

Con Franco, Mauricio Macri no sólo cuenta la vida de su padre, sino que también intenta explicar su propio camino: cómo resistió la figura corporativa del progenitor, cómo redefinió su rol y, finalmente, cómo terminó por representar una era diferente. El libro, más que una rendición de cuentas personal, aparece como una carta abierta desde quien se liberó del modelo que lo precedió para construir uno propio.