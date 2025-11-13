Feinmann contra los jueces de la Causa Cuadrenos: "Están jugando para la chorra"

El periodista Eduardo Feinmann cargó con dureza contra los magistrados que integran el tribunal que juzga la Causa Cuadernos, cuestionando su voluntad de avanzar con el proceso y exigiendo que el juicio se desarrolle en forma presencial.

En declaraciones al canal A24, Feinmann comparó el caso con el histórico Juicio a las Juntas: “Hay dos juicios que son, para mí, los dos más importantes de la historia argentina. Uno, el Juicio a las Juntas; y otro que es este juicio… el juicio de corrupción más importante de la historia argentina.”

Y agregó: “Allí se tomaron 850 declaraciones de testigos, en cuatro meses, todos los santos días, hasta la madrugada del día siguiente… En esta de Cuadernos ustedes solamente toman audiencias un día por semana, durante cuatro horas.”

Feinmann arremetió directamente contra los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli: “No tienen ganas de laburar. Y si tienen otras cosas para hacer, dejen todo lo que tienen que hacer y solamente dedíquense a esto.”

Criticó la frecuencia y lentitud de las audiencias y planteó: “Me da la sensación de que ustedes quieren que esto se dilate, que la señora zafe de alguna manera… Si ustedes siguen en este caminito, voy a entender que ustedes quieren que esto se diluya.”

Con tono provocador, Feinmann exigió acción inmediata: “Pongan los huevos, llévenla presencial” —en alusión a Cristina Kirchner y al resto de los acusados—.

El periodista sostuvo que la causa involucra “miles de millones de dólares” y denunció que los bolsos con dinero se habrían terminado en las manos de la expresidenta.

La reacción mediática de Feinmann reavivó el foco sobre la velocidad y transparencia del proceso judicial más importante de corrupción de la Argentina reciente, así como sobre el perfil de los tribunales encargados de juzgarlo.