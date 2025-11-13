El TEG de Trump y Bessent: Milei se aleja de China

A cambio del salvataje de Donald Trump y su secretario del Tesoro, Scott Bessent, que le dio aire para las elecciones, Javier Milei está haciendo los deberes. Como expresó Bessent en público, sin siquiera molestarse en disimular sus intenciones, una de las condiciones del préstamo era que la Argentina le diera la espalda a China -el rival geopolítico de Estados Unidos- y se alineara en forma irrestricta con Washington.

En estos días se vieron algunas de las consecuencias de esos pedidos del Norte. Por ejemplo, el gobierno libertario desactivó el proyecto chino para instalar un radar en San Juan y no planea reactivar la construcción de las represas en Santa Cruz.

El principal lazo con el gobierno chino era Guillermo Francos, por lo que Estados Unidos sugirió su desplazamiento de la jefatura de Gabinete, algo que efectivamente ocurrió después de las elecciones. Francos había tenido por lo menos cincuenta reuniones en el último año con representantes del país oriental y ese lobby no era bien visto por Washinton. Los gobernadores también entraron en alerta porque dependían del ex funcionario para tramitar inversiones chinas. Según anticipó el diario El Cronista, Francos había facilitado un acuerdo para la creación de una UTE para construir las represas santacruceñas con la participación de la compañía china Gezhouba Group. Todo eso quedó en veremos. Al mismo tiempo, el Gobierno desactivó el proyecto de China para instalar un radar de vigilancia espacial en la localidad sanjuanina de El Leoncito.

En paralelo, Karina Milei acaba de suspender su visita a la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE), la principal feria para vincular productores argentinos con ese país. Se había comprometido a asistir en los días en que la Argentina negociaba el swap con el gigante asiático. Así se profundiza, a pedido de Estados Unidos, el distanciamiento comercial y diplomático con el segundo mayor importador de productos argentinos.

En el TEG de Trump y Bessent, Milei obedece y los chinos pierden.