Política ficción: Fantino anticipa dolarización y pacto Milei-Cristina

Alejandro Fantino volvió a encender el debate político desde su programa con una serie de predicciones que, según él, no son información, aunque todos sus seguidores saben que cuando el conductor aclara eso, suele ser “todo lo contrario”. En su estilo característico de especulación provocadora, el periodista habló de una eventual reforma constitucional, dolarización y un pacto político entre Javier Milei y Cristina Kirchner.

“¿Y si estamos en presencia de que se empiece a trabajar un pacto político? Un formato de seis años de presidencia, reforma constitucional y reforma de la Corte Suprema”, lanzó Fantino durante su programa, en una frase que agitó las redes.

Según el conductor, el Gobierno podría estar evaluando un cambio profundo en las reglas institucionales del país. “A Cristina la quieren jubilar del peronismo, entonces la única que le quedaría sería tender algún puente con el Gobierno para negociar estirar la Corte Suprema. A cambio de la dolarización, que tiene que sí o sí pasar por una reforma constitucional. ¿Recuerdan cuánto duraban los períodos presidenciales? Seis años”, advirtió.

Fantino aseguró que Milei es pragmático y que podría sorprender con decisiones impensadas: “En este país de mierda hay una frase que es decadente que dicen ‘yo resisto un archivo’. El pragmatismo es lo que debe primar. Si Javier cree que hay que dolarizar y hay que cambiar la Constitución... no sé. ¿Y si viene una reforma de la Constitución con un período de seis años de presidencia?”, planteó.

El conductor, que suele combinar política y show, se refirió además a las tensiones entre el oficialismo y la oposición peronista, y deslizó que la supuesta alianza Milei-CFK podría surgir de un acuerdo de conveniencia: dolarización a cambio de garantías judiciales y una Corte reformada.

Las declaraciones de Fantino, que mezclan análisis y conjetura, volvieron a instalar su nombre en el centro del debate político. Sus hipótesis, entre la provocación y la intuición, reflejan el clima de incertidumbre y las especulaciones que atraviesan a la política argentina en un escenario de cambios profundos.